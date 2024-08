La nadadora Luana Alonso, que representó a la delegación de Paraguay en los Juegos Olímpicos de París 2024, está en el ojo huracán, tras lo sucedido con el Comité Olímpico Paraguayo (COP) que le pidió que abandone la Villa Olímpica.

Después de que se viralizó una supuesta expulsión de la Villa Olímpica, Luana Alonso utilizó sus redes sociales para desmentir dicha información. La nadadora subió un corto comunicado a sus historias de Instagram.

“Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, publicó Alonso.

Historias de Luana Alonso sobre la expulsión de la Villa Olímpica.

¿Expulsaron a Luana Alonso de la Villa Olímpica?

Luana Alonso clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 para representar a Paraguay en la prueba de 100 metros mariposa.

La paraguaya no logró avanzar a las semifinales y quedó sexta en su serie. Luego de la derrota, Alonso anunció su retirada de la natación en sus redes sociales.

Tras anunciar su retirada en los Juegos Olímpicos de París 2024, Luana Alonso fue vista disfrutando de la ciudad y asistiendo a eventos como Disneyland, mientras aún residía en la villa olímpica. Esto desató controversia con el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Su comportamiento y sus salidas de la villa, donde se concentran los deportistas, no han gustado en el seno del comité paraguayo.

Larissa Schaerer, Jefa de Misión del COP, solicitó su retiro inmediato de la Villa Olímpica, y argumentó que “la presencia de Luana estaba generando un ambiente inadecuado para el equipo paraguayo”.

¿Quién es Luana Alonso, la nadadora paraguaya?

Nacida el 19 de marzo de 2004 en Asunción, Paraguay, Alonso mostró desde temprana edad un profundo interés por la natación, alentada por su abuelo a los cuatro años. Comenzó a competir a los seis y rápidamente ganó reconocimiento a nivel nacional.

Su talento la llevó a destacar en competiciones como los Campeonatos Sudamericanos de Natación 2021 en Argentina, así como en Budapest 2022 y Doha 2024. Debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo el puesto 28 en los 100 metros mariposa.