Jeremy Sarmiento habla de la Selección y de Moisés Caicedo

Jeremy Sarmiento en el juego ante Chile el 16 de noviembre. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

La temporada 2021/22 tuvo altibajos para Jeremy Sarmiento, ecuatoriano que milita en el Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra. En ese club es también compañero de Moisés Caicedo.

Una lesión alejó a Sarmiento de los terrenos de juego, pero no ha estado fuera del radar del DT Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Ecuador, que siempre lo tuvo en su consideración a pesar de los pocos minutos en cancha.



Este 11 de junio de 2022 el portal web del Brighton publicó una entrevista con el deportista, en donde destaca la presencia de Caicedo, llegado al fútbol inglés desde el Independiente del Valle a principios del 2021.



“Cuando supe que Moisés regresaba de Bélgica, desde el primer minuto estuve con él ayudándolo en lo que necesitaba“, comentó el jugador de padres ecuatorianos nacido en España.



Indicó que dentro del terreno de juego “aprendió mucho” de ‘Moi’, quien, a su criterio, la “está rompiendo” desde su debut, el pasado 9 de abril, ante el Arsenal en Londres. “Es fantástico tener un amigo con el que puedo compartir cosas en Brighton y en la selección de Ecuador”, sostuvo.



Reveló que en el 2021 le sorprendió la convocatoria de Gustavo Alfaro, entrenador de la Tri, y el rápido debut en la selección absoluta, pero se muestra agradecido con el argentino por la confianza depositada en su juego.



“He tenido lesiones esta temporada y no ha sido fácil para mí. Saben que todavía no estoy al máximo, todavía me estoy recuperando, pero aún me tienen en cuenta, todavía tienen confianza en mí”, finalizó.

"Moises is tearing it up!" 😲 @jeremysarm7ento has plenty of praise for his Albion and @LaTri teammate. 🇪🇨 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 11, 2022