Isaac Álvarez: ‘Barcos y sus hermanos pidieron irse de Liga de Quito al Cruzeiro’

Redaccion Deportes

Isaac Álvarez, presidente de la Comisión Económica de Liga de Quito, aseguró que el plantel no decidió la separación del delantero Hernán Barcos, quien dejó el plantel a mediados de 2018 para fichar por el Cruzeiro de Brasil.



Este martes 13 de junio el delantero, que ahora milita en Alianza Lima, expresó su descontento con la directiva del plantel albo. Aseguró que el plantel azucena no saber tratar a sus ídolos deportivos y nunca se fue por dinero al fútbol brasileño.



“Yo quería quedarme en 2018, pero me mandaron a Cruzeiro. ¿Creen que soy estúpido? Quería ser goleador histórico. Hablé para volver a Liga, pero Esteban Paz no quiso. Él tiene sus intereses y yo los míos”, dijo el ‘Pirata’.



​Álvarez replicó a Barcos y aseguró que junto a su hermano David, quien es su representante, solicitaron a Liga de Quito su liberación. El dirigente de la ‘U’ indicó que ese año el atacante argentino mantenía contrato hasta el final de la temporada.



​Álvarez aseguró que los dirigentes de Liga no arman los equipos y ellos acogen las decisiones del cuerpo técnico. Explicó que en el caso de Barcos, el plantel deseaba que permanezca hasta el final de la temporada. Ese año los albos fueron campeones, tras derrotar en la final a Emelec.



“No quisieron que me quede, dijeron que no tienen plata y que me vaya“, había relatado anteriormente Barcos, quien reiteró que Liga de Quito le entregó un cheque por USD 100 000 para finiquitar su contrato.