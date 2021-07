Una falla en el hardware habría causado los problemas del VAR en el clásico del Astillero

Redacción Benditofutbol

El tan esperado informe de lo sucedido con el VAR ya llegó. La empresa encargada en prestar este tipo de servicios envió su documentación a Rogger Zambrano, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahí se detalla lo que pudieron ser problemas en el hardware del sistema y en el servidor.



La empresa Hawk-Eye Innovations detalló lo sucedido en el estadio Monumental banco Pichincha. Se está revisando todavía lo que sucedió en el área de revisión del árbitro. Además aseguró que se tomarán medidas al respecto para mejorar el servicio.



“Necesitamos más tiempo para analizar los registros del servidor involucrado, pero preliminarmente el problema apunta hacia una falla del hardware. Una vez que tengamos una conclusión sobre esta falla, les informaremos“.



Los problemas no empezaron cuando se apagó el monitor y Luis Quiroz no pudo revisar una jugada polémica. Sino desde el minuto 28, cuando se empezaron a presentar fallas en el servidor.



Hawk-Eye recalca, en todo su informe, que siempre cuentan con un plan de contingencia, pero por espacio no se pudo aplicar. Todo el sistema se montó en la tienda que tiene Barcelona en el estadio.



“Entendemos que el motivo de la reducción de espacio es debido a que la tienda (del club) estaba activada. Nuestro técnico solicitó a la tienda un poco más de espacio, pero nos dijeron que no sería posible”, aseguró.



La razón principal por la que falló el monitor de la cancha se debió a que se estaba reconfigurando todo el sistema.



La compañía emitió sus disculpas por lo sucedido y aseguró que se trabajará en el sistema para garantizar un buen servicio del VAR a futuro.



Luis Quiroz, en su informe, aseguró que en el estadio no hubo internet después del partido, por lo que tuvo que hacerlo a mano. Esto se contradice con la versión de Barcelona que asegura que prestó todas las facilidades al VAR.