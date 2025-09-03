Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, se emocionó al referirse al cariño recibido por parte de los aficionados locales. Aseguró que la ‘Albirroja’ logró “romper la caparazón de protección” que había construido tras experiencias de ingratitud en el pasado como su salida de la Selección de Ecuador.

El técnico se declaró “conmovido” por las muestras de “amor” que ha recibido en el país guaraní, justo antes del duelo de este jueves frente a la Tri. Este será el jueves 3 de agosto del 2025, en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Más noticias:

“Paraguay, que se entienda bien lo que voy a decir, me hizo daño, me rompió la caparazón de protección que yo tenía“, afirmó Alfaro en diálogo con los medios de comunicación. Aquello, a su vez, en virtud del próximo partido ante la Tri.

Alfaro también recordó su etapa al mando de la Selección de Ecuador, con la que logró clasificar al Mundial de Catar 2022. Sobre el enfrentamiento, afirmó que experimenta “sensaciones muy desafiantes, muy lindas” y subrayó que durante su paso por la Tri “vivió un momento maravilloso y hermoso”.

La salida de Gustavo Alfaro de la Selección de Ecuador y su llegada a Paraguay

El entrenador no ocultó el impacto de la despedida de Ecuador y la falta de compromisos: “Me tuve que ir de Ecuador. No nos cumplieron. Me dolió, un duelo de once meses. Tener que ser valiente para callarse la boca y no decir nada“, señaló.

De cara al compromiso, anticipó un duelo de máxima exigencia frente a la Tri. El entrenador argentino aseguró que la ‘Albirroja‘ afrontará el compromiso con la convicción de jugarse la clasificación después de más de una década y media de ausencia en la cita mundialista.

“Es un partido que va a definir el destino de una selección que está esperando hace 16 años clasificar a una Copa del Mundo”, señaló el técnico durante una conferencia de prensa ofrecida en el centro de entrenamientos de Ypané, a las afueras de Asunción.

¿Cómo llegan Paraguay y la Tri para su partido?

Paraguay llega al encuentro con 24 puntos en la tabla y con diferentes escenarios para asegurar su boleto a Estados Unidos, Canadá y México. Un triunfo o un empate le darían la clasificación directa, aunque incluso una derrota podría mantener vivas sus opciones, siempre que Venezuela caiga en su visita a Argentina.

Por si quieres saber más:

La Selección de Ecuador, por su parte, aterriza en Asunción con 25 unidades y la tranquilidad de tener prácticamente sellada su presencia en el próximo Mundial. La Tri, dirigida por el también argentino Sebastián Beccacece, ya cuenta con el pase en sus manos y buscará prolongar su buena campaña con un triunfo en el Defensores del Chaco.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, conoce las virtudes de la Selección de Ecuador

Alfaro tampoco dudó en resaltar la dificultad que implicará medirse al combinado tricolor. “Ojalá mañana pudiéramos conseguir el resultado”, expresó el entrenador, aunque advirtió que “va a costar mucho el partido”.

En esa línea, el estratega argentino aseguró la entrega absoluta de sus futbolistas en un choque clave: “No va a haber un jugador de Paraguay que no va a ir disputar una pelota como si fuese la pelota más importante del destino de sus vidas”.

El técnico también reflexionó sobre lo que significaría una eventual clasificación para su país. Según Alfaro, el pase al Mundial permitiría “reconciliar a Paraguay con su historia futbolística”.

Con respecto a su pasado al frente de la Selección de Ecuador, el DT confesó que el cruce tendrá un tinte especial y también recordó el choque previo ante la Tri. “Enfrentar a Ecuador siempre va a ser difícil para mí, pero mañana le queremos ganar, como le quisimos ganar en Quito y no pudimos. De la misma manera que ellos sé que van a venir a ganar porque sé cómo piensan, cómo sienten”, concluyó.

Informe extra: Gustavo Alfaro

No te pierdas D-Bate