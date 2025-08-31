El australiano Oscar Piastri volvió a marcar diferencias en la temporada 2025 de Fórmula 1. El piloto de McLaren se llevó la victoria en el Gran Premio de Países Bajos, disputado en Zandvoort, y amplió su ventaja en el liderato del campeonato con ocho fechas por disputarse.

La carrera estuvo marcada por la intensidad y la incertidumbre. Tres coches de seguridad alteraron el desarrollo de la prueba y forzaron cambios estratégicos en casi todas las escuderías. Sin embargo, Piastri supo mantener la calma y responder en cada relanzada, asegurando su séptimo triunfo del año.

Más noticias:

Cuando parecía que McLaren aseguraba un nuevo doblete, un golpe inesperado cambió el panorama. Lando Norris, que marchaba segundo, debió abandonar en la vuelta 64 tras una fuga de aceite. Su salida de pista no solo privó al equipo británico de sumar más puntos, sino que también abrió la puerta a los rivales inmediatos.

El público neerlandés vivió con intensidad la remontada de Max Verstappen. El tricampeón del mundo empujó en todo momento, pero no tuvo el ritmo suficiente para alcanzar a Piastri y debió conformarse con el segundo puesto en su circuito de casa. Aun así, sumó unidades valiosas en la pelea por el subcampeonato.

Isack Hadjar dio la sorpresa en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

El gran beneficiado de los incidentes fue Isack Hadjar, piloto de RB, quien completó el podio. A sus 19 años, el francés consiguió el primer top 3 de su carrera en la Fórmula 1, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada.

Con este resultado, la clasificación general se mantiene liderada por Piastri con 309 puntos. Norris, a pesar del abandono, conserva el segundo lugar con 275 unidades, mientras que Verstappen es tercero con 205. El australiano amplía así su ventaja y empieza a perfilarse como favorito para alzarse con su primer título mundial.

La acción continuará el próximo fin de semana en Monza, 7 de septiembre del 2025, escenario del Gran Premio de Italia, una de las pruebas más emblemáticas del calendario. Allí, los equipos buscarán ajustar cuentas en un circuito de alta velocidad que promete nuevas emociones en la lucha por el campeonato.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1

1.- Oscar Piastri (McLaren) – 309 puntos.

2.- Lando Norris (McLaren) – 275 puntos.

3.- Max Verstappen (RedBull) – 205 puntos.

4.- George Russell (Mercedes) – 184 puntos.

5.- Charles Leclerc (Ferrari) – 151 puntos.

6.- Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 puntos.

7.- Kimi Antonelli (Mercedes) – 64 puntos.

8.- Alex Albon (Williams) – 64 puntos.

9.- Niko Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 puntos.

10.- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 puntos.

11.- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 puntos.

12.- Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 puntos.

13.- Esteban Ocon (Haas) – 28 puntos.

14.- Pierre Gasly (Alpine) – 20 puntos.

15.- Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 puntos.

16.- Oliver Bearman (Haas) – 16 puntos.

17.- Carlos Sainz (Williams) – 16 puntos.

18.- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 puntos.

19..- Yuki Tsunoda (RedBull) – 12 puntos.

20.- Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos.

21.- Jack Doohan (Alpine) – 0 puntos.