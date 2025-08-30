El Gran Premio de Países Bajos tendrá un inicio teñido de naranja. El australiano Oscar Piastri de McLaren, actual líder del Mundial de Fórmula 1, se quedó con la pole position en la clasificación disputada este 30 de agosto del 2025 en el circuito de Zandvoort, tras marcar un tiempo de 1:08.662, récord absoluto en la pista neerlandesa.

Al lado de Piastri, en la primera fila y desde el segundo lugar, estará su compañero de equipo, el británico Lando Norris. El piloto quedó a tan solo 12 milésimas de segundo de su colega y buscará lograr un nuevo ‘uno – dos’ en la línea de meta.

La escudería de Woking confirmó así su dominio en la temporada 2025 y aseguró por tercera vez este año una primera línea íntegra en la parrilla de salida. Piastri, que suma ya cinco poles en la temporada, lidera el campeonato con 284 puntos, con apenas nueve de ventaja sobre Norris. El duelo interno por el título se traslada ahora a la casa de Verstappen, donde ambos buscarán ampliar la diferencia sobre sus rivales.

Max Verstappen, relegado en la Fórmula 1

El neerlandés Verstappen, tricampeón del mundo con Red Bull, deberá largar tercero tras quedarse a 263 milésimas del registro de Piastri. La sorpresa positiva de la jornada fue el joven francés Isack Hadjar (RB), que en su primera aparición en una Q3 logró ubicarse cuarto.

Más atrás, los representantes españoles tuvieron un papel discreto. Carlos Sainz (Williams) saldrá desde el noveno lugar y Fernando Alonso (Aston Martin) desde el décimo, en una pista que le trae recuerdos positivos: hace dos años alcanzó allí el podio.

En el grupo de los eliminados destacó el argentino Franco Colapinto (Alpine), que no pudo superar la Q1 y partirá en el puesto 16. También quedó fuera temprano Lance Stroll (Aston Martin), que no registró tiempo debido a un accidente sin consecuencias físicas.

La carrera, pactada a 72 vueltas y 306,6 kilómetros. Esta marcará el inicio de la segunda mitad del campeonato tras un parón por vacaciones.

La tabla de clasificación para el GP de Países Bajos

1.- Oscar Piastri (McLaren)

2.- Lando Norris (McLaren)

3.- Max Verstappen (Redbull)

4.- Isack Hadjkar (Racing Bulls)

5.- George Russell (Mercedes)

6.- Charles Leclerc (Ferrari)

7.- Lewis Hamilton (Ferrari)

8.- Liam Lawson (Racing Bulls).

9.- Carlos Sainz (Williams).

10.- Fernando Alonso (Aston Martin)

11.- Kimi Antonelli (Mercedes).

12.- Yuki Tsunoda (RedBull).

13.- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

14.- Pierre Gasly (Alpine).

15.- Alexander Albon (Williams).

16.- Franco Colapinto (Alpine).

17.- Niko Hulkenberg (Kick Sauber).

18.- Esteban Ocon (Haas).

19.- Oliver Bearman (Haas).

20. Lance Stroll (Aston Martin).