Gonzalo Plata entró al cambio en Ecuador y anotó un gol ante Venezuela, pero no alcanzó

Redacción Benditofutbol

El popular dicho que dice “Lo que el fútbol te da, también te lo quita” se cumple a la perfección con Gonzalo Plata. El jugador del Sporting Lisboa marcó ante Venezuela el gol que pudo ser determinante, pero también perdió la marca de un rival que marcó el gol del empate 2-2.



Le pasó ante Colombia, habilitando a Edwin Cardona en el debut de esta Copa América y ante Corea del Sur, en las semifinales del Mundial Sub 20. Fueron segundos de un oficio poco común para el delantero formado en el Independiente del valle.



Plata lo sabe, lo reconoció después del juego ante La Vinotinto, a pesar de haber sido considerado el MVP del juego. “Es un resultado que no nos esperábamos. Venezuela buscaba un empate. El resultado nos deja mal, pero aún tenemos posibilidades. Después del segundo gol bajamos la intensidad”, dijo Plata.



​



Pero cuando entró, marcó la diferencia. Tomó un balón apenas minutos de haber ingresado al cambio e inició un contragolpe letal. Bajo sus pies nacieron pases a profundidad para Énner Valencia.



“Dejamos que Venezuela se nos acerque al arco y nos marcaron. Ahora estamos pensando en Perú. Esos pequeños detalles hay que corregir para que no nos vuelva a pasar”, dijo Plata.



El tricolor no fue titular, a diferencia de lo que sucedió ante Colombia, cuando fue estelar. Según el DT Gustavo Alfaro, una molestia muscular lo privó de volver a entrar en el once. Por ahora, Plata es goleador de la era de Alfaro. Marcó ante Colombia, Perú y Uruguay por las eliminatorias y ante Venezuela por la Copa América.