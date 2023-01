Gabbarini acordó su renovación con Liga en 10 minutos

El portero Adrián Gabbarini se recuperó en LDU. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Álex Puruncajas (I)

El arquero argentino-ecuatoriano Adrián Gabbarini confesó que llegó a un acuerdo económico con los directivos de Liga de Quito en 10 minutos. Esto le permitió renovar su contrato con el plantel azucena para la temporada 2023.

“Me ofrecieron renovar después de un año muy malo. Me pasaron muchas cosas y LDU siempre estuvo”, expresó el golero en una entrevista con La Radio Redonda.

“Después estaba la parte económica que nos pusimos de acuerdo en 10 minutos. Contento y feliz de pertenecer a esta gran institución. Y de competir, porque me siento bien para competir”, ratificó el portero que llegó a LDU en el 2018.

‘Super Gabba’, como es conocido el golero, tiene 37 años. En ese 2018 llegó a LDU por pedido del entrenador uruguayo Pablo Repetto, quien consideraba que al equipo le faltaba un meta de jerarquía y buenas condiciones.

Ese mismo 2018, Gabbarini se adueñó de la titularidad y los albos ganaron el título de la Serie A del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, organizado por la LigaPro.

El arquero se mantuvo como titular hasta finales del 2021, cuando sufrió una dolorosa lesión que lo apartó cerca de ocho meses de las canchas.

Se recuperó con Luis Zubeldía, quien decidió mantenerlo pese a que no había trabajado antes con él. “Creo que Luis (Zubeldía), con lo competitivo que es, no me hubiera pedido que me quede si no me hubiera visto bien”, añadió.

Peleará por la titularidad



“Ahora a competir y el que mejor esté, sé que va a jugar. Los otros tenemos que apoyar desde afuera. Sólo entran 11 y lo que importa es la camiseta blanca”, añadió el arquero.

Pese a que es uno de los históricos del cuadro albo, no tiene asegurada la titularidad. Formará parte de una plantilla competitiva que se reforzó con 13 jugadores, entre ellos el estelar Renato Ibarra.

En el 2023, competirá con un puesto en la titularidad ante Alexander Domínguez, quien es seleccionado nacional. ‘Dida’ tiene la confianza de Zubeldía, pero ante una lesión o suspensión podría perder el puesto ante ‘Super Gabba’.

