Willian Pacho y el PSG llegan a la Supercopa de Europa sin conocer la victoria en la pretemporada

El Paris Saint-Germain de Willian Pacho empató 1-1 con el Manchester United este sábado 8 de agosto, en el estadio Nya Ullevi de Gotemburgo (Suecia), en el último amistoso de pretemporada antes de disputar la Supercopa de Europa, el primer título oficial de la temporada.

El defensor ecuatoriano fue titular y permaneció 61 minutos en el terreno de juego, antes de ser reemplazado por Marquinhos. Durante su actuación tuvo una destacada labor defensiva, registrando un despeje, tres recuperaciones de balón y un 100 % de efectividad en los duelos que disputó.

El PSG sigue sin ganar en la pretemporada

El conjunto dirigido por Luis Enrique llegó a este compromiso con la necesidad de mejorar su imagen, luego de la sorpresiva derrota por 3-0 frente al Mallorca, equipo recién descendido a la Segunda División de España.

Sin embargo, aunque mostró una mejor versión, el vigente campeón de la UEFA Champions League tampoco pudo conseguir su primer triunfo del verano europeo.

El encuentro comenzó de forma ideal para el PSG.

Apenas a los 2 minutos, una rápida jugada colectiva terminó con un centro de Dro Fernández desde el sector izquierdo, que encontró a Ibrahim Mbaye, quien solo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador.

No obstante, la ventaja duró poco.

A los 32 minutos, un error en la salida del conjunto parisino permitió que Amad Diallo recuperara el balón en campo rival y asistiera a Bryan Mbeumo, quien definió para establecer el 1-1 definitivo.

Luis Enrique se queda con las sensaciones positivas

Tras el empate, el entrenador español destacó que el equipo sigue en proceso de preparación y prefirió valorar los aspectos positivos del compromiso.

“Hemos visto cosas buenas. Empezamos bien el partido y después cometimos errores normales a estas alturas de la temporada. Todo es positivo, no tuvimos lesionados y ya pensamos en la final de la Supercopa”, señaló Luis Enrique a los medios oficiales del club.

Se viene la Supercopa de Europa

Con apenas dos partidos de preparación disputados tras sus vacaciones —una derrota y un empate—, el PSG llegará sin victorias a su primer gran desafío oficial de la campaña.

El conjunto parisino disputará la Supercopa de Europa el próximo miércoles 12 de agosto, cuando enfrente al Aston Villa, campeón de la UEFA Europa League, en busca del primer título de la temporada 2026-2027.

Para Willian Pacho, el encuentro también representará una nueva oportunidad de conquistar un trofeo internacional con el PSG.