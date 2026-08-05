Willian Pacho y el PSG fueron goleados por un equipo de la Segunda División de España

El Paris Saint-Germain de Willian Pacho comenzó la pretemporada con una inesperada derrota. El vigente campeón de Europa cayó 3-0 frente al RCD Mallorca, equipo que disputará la Segunda División de España en la temporada 2026/27.

El encuentro también marcó el regreso a la actividad del ecuatoriano, quien sumó sus primeros minutos tras disputar el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

Willian Pacho ingresó en el segundo tiempo

El defensor ecuatoriano comenzó el amistoso en el banco de suplentes e ingresó a los 61 minutos, en reemplazo de Dimitri Lucea.

Para ese momento, el marcador ya reflejaba el 3-0 a favor del conjunto español, por lo que Pacho ingresó cuando el compromiso estaba prácticamente definido.

Durante la media hora que permaneció en el campo mostró seguridad defensiva y registró:

Tres acciones defensivas.

Dos despejes.

Un bloqueo.

Tres recuperaciones de balón.

96 % de precisión en los pases.

Un PSG repleto de juveniles

El conjunto dirigido por Luis Enrique afrontó el compromiso con numerosas ausencias debido a la incorporación progresiva de los futbolistas que disputaron el Mundial 2026.

Por ello, el entrenador español recurrió a varios jugadores del equipo filial, situación que se reflejó en el rendimiento colectivo frente a un Mallorca mucho más rodado físicamente.

El conjunto balear aprovechó esa diferencia de preparación para imponerse con autoridad gracias a los goles de Luvumbo, Jan Virgili y Antonio Raíllo.

El amistoso correspondió al tradicional Trofeo Ciutat de Palma, disputado en el estadio Son Moix.

⏱️ 90' – C'est terminé à Majorque pour notre premier match de préparation.



Prochain rendez-vous face à Manchester United, samedi.#RCDMPSG 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/3MgwIP2Pf6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026

Mallorca mostró un mejor ritmo de competencia

El equipo español, que se prepara para disputar la Segunda División tras el descenso sufrido la temporada anterior, evidenció un mayor tiempo de trabajo en la pretemporada.

Desde el inicio controló el partido, aprovechó los errores defensivos del PSG y construyó una ventaja que administró sin mayores complicaciones durante la segunda mitad.

Por su parte, el cuadro parisino apenas generó peligro con algunas acciones aisladas y dejó una imagen discreta en su primer ensayo de la temporada.

El PSG ya piensa en la Supercopa de Europa

Tras este amistoso, el Paris Saint-Germain tendrá una última prueba de preparación antes del inicio oficial de la campaña.

El próximo 8 de agosto enfrentará al Manchester United en su último amistoso de pretemporada.

Posteriormente, el 12 de agosto, disputará su primer título oficial de la temporada cuando se mida al Aston Villa en la Supercopa de Europa, encuentro que se jugará desde las 14:00 (hora de Ecuador) en el Red Bull Arena.

Ese compromiso podría representar el primer partido oficial de Willian Pacho en la temporada 2026/27 con el conjunto parisino.