Vinícius Júnior se pierde el clásico ante el Barcelona por sanción

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El atacante brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, recibió este miércoles 14 de octubre de 2026 una dura sanción de cuatro partidos tras su insólita expulsión en el último duelo liguero frente al Villarreal.

Vinícius Júnior, sancionado por cuatro partidos

La sanción en contra de Vinícius Júnior se agravó por sus acciones posteriores en la cancha registradas el pasado sábado 10 en el Estadio Santiago Bernabéu, impidiéndole estar en la visita decisiva frente al Barcelona.

Un jalón de cabello a Nathan Saliba en el minuto 73 provocó la intervención del VAR y la tarjeta roja inmediata. El Comité de Disciplina de la RFEF sancionó inicialmente al atacante con dos encuentros por la agresión violenta contra el rival cuando la pelota no estaba directamente en juego.

El acta del colegiado Isidro Díaz reflejó la conducta agresiva del delantero tras ser expulsado de la cancha. Lo encaró con protestas a voz en grito y debió ser sujetado por sus compañeros, lo cual derivó en otros dos juegos de suspensión conforme al Código Disciplinario.

Debido a esta resolución, el internacional brasileño se perderá el trascendental clásico en el Camp Nou pactado para el domingo 25 por la décima jornada de LaLiga.

El castigo le impedirá jugar también ante el Sevilla, sumado a los duelos frente al Racing de Santander y Valencia. El cuerpo legal del club intentó apelar el dictamen con pruebas en video, pero el Comité los desestimó.

Gol y expulsión

La jugada polémica ocurrió en la acción previa a su gol que terminó siendo anulado. Pese a que el atacante intentó argumentar que no existió una agresión desmedida, las tomas de televisión ratificaron la decisión del cuerpo arbitral y confirmaron los cuatro duelos de sanción.

El futbolista acudió a sus canales oficiales para ofrecer disculpas a la afición blanca y a sus compañeros, pero no tuvo éxito ante los ojos de los encargados de tomar la decisión final.

¡¡¡INSÓLITA EXPULSIÓN A VINICIUS!!! El brasileño volvía al gol ante Villarreal en el Bernabéu pero tras la revisión del VAR vio la roja por TIRARLE DEL PELO a Saliba. ¡Se lo quería comer al árbitro! https://t.co/eVR3H3XlDV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

*Con información de EFE

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