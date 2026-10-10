¡Insólito! Vinícius Júnior fue expulsado por agarrar del pelo a un rival

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, pidió perdón a sus compañeros y a la afición tras ser expulsado de forma insólita con tarjeta roja directa en el triunfo 1-0 ante Villarreal registrado en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 10 de octubre de 2026.

Vinícius Júnior pide perdón

Vinícius Júnior reaccionó de forma impulsiva y dejó al Real Madrid con 10 jugadores por agarrar del pelo a Nathan Saliba a los 72 minutos antes de la mitad de la cancha en un contragolpe que terminó con un gol suyo que luego fue anulado.

El colegiado Isidro Díaz de Mera, después de revisar la jugada en el monitor a instancias del VAR, tomó la decisión de expulsar al brasileño, que tuvo que ser contenido por sus compañeros por los reclamos derivados de la decisión.

“La alegría sigue… Perdón a mi equipo y la afición”, escribió Vinícius en su cuenta oficial de Instagram después del encuentro, en el que el conjunto dirigido por José Mourinho logró los tres puntos gracias a un tanto del marfileño Yan Diomandé.

El brasileño, que comenzó el partido en el banquillo por primera vez esta temporada, ingresó en el terreno de juego durante la segunda parte y fue protagonista de una de las acciones más polémicas del arranque de la temporada.

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!! El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS #RealMadridVillarreal https://t.co/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

El Clásico corre peligro para Vinícius

La expulsión con tarjeta roja directa pone en seria duda la presencia del atacante en el ‘clásico’ con el Barcelona en dos jornadas en el Camp Nou, a la espera de la sanción al futbolista.

En el acta, el árbitro explica que, en el minuto 73, Vinícius fue expulsado “por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos”.

El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol explica en el artículo 121, en referencia a la “expulsión directa”, que esta “acarreará la imposición de la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente”.

Y agrega: “En aquellos casos en los que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el/la futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de, al menos, dos partidos”.

El acta recoge que el tirón de pelo al adversario se produjo “sin estar el balón en disputa entre ellos”, con lo que, si el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol lo interpreta así, Vinícius sería baja tanto en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, como en el siguiente, el 25 de octubre ante el Barcelona.

Vinícius fue agresivo contra la terna arbitral

Además, en el acta, Isidro Díaz de Mera añade tras la expulsión: “Estando el juego detenido, Vinícius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta”.

El Código Disciplinario de la RFEF indica en su artículo 124: “Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración, siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.

Además, el artículo 126 explica que “pronunciar términos o expresiones atentatorios al decoro o a la dignidad o emplear gestos o ademanes que, por su procacidad, se tengan en el concepto público como ofensivos, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.

Y en el artículo 127 expone que “protestar al/a la árbitro/as principal, a los/as asistentes/as o al/la cuarto/a árbitro/a, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.

*Con información de EFE.

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