Vinícius Jr. estrenó un nuevo rostro: ¿qué operación estética se realizó el brasileño?

Vinícius Júnior volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por sus actuaciones dentro de la cancha.

El delantero del Real Madrid, una de las figuras de Brasil en el Mundial 2026, sorprendió a sus seguidores al aparecer con un notorio cambio en su rostro durante sus vacaciones, lo que generó todo tipo de comentarios y especulaciones.

¿Qué operación se hizo Vinícius Jr.?

Tras la eliminación de Brasil en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Noruega, el atacante inició su período de descanso antes de reincorporarse a la pretemporada del Real Madrid.

Durante esos días comenzaron a circular fotografías del futbolista en distintos eventos sociales y junto a su pareja, donde muchos aficionados notaron un evidente cambio en la forma de su rostro.

Según reveló en exclusiva el portal brasileño LeoDias, Vinícius pasó por el quirófano para realizarse una armonización de mentón, un procedimiento estético destinado a mejorar el contorno facial.

La intervención se realizó en Goiania, bajo la supervisión del dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó desde Miami para atender de manera exclusiva al futbolista brasileño y a su pareja.

De acuerdo con el mismo medio, la clínica cerró sus puertas al público durante toda la jornada y aplicó un estricto protocolo de seguridad para evitar filtraciones de fotografías y videos durante el procedimiento.

Sin embargo, días después comenzaron a viralizarse imágenes de Vinícius durante sus vacaciones, en las que el cambio en su rostro se hizo evidente para los aficionados.

Vinícius Júnior junto a su pareja Virginia en un evento en Brasil. • Foto: Instagram Virginia

Se prepara para volver al Real Madrid

Una vez finalizadas sus vacaciones, Vinícius regresará a la disciplina del Real Madrid para afrontar su novena temporada con el primer equipo.

El brasileño llega después de un destacado Mundial 2026, en el que marcó cuatro goles y volvió a consolidarse como la principal figura ofensiva de su selección.

Desde su debut con el conjunto blanco, el extremo se ha convertido en uno de los referentes del club.

Hasta el momento acumula 375 partidos, 128 goles y 98 asistencias, cifras que lo sitúan entre los futbolistas más determinantes del Real Madrid en los últimos años.

Además, ha conquistado 14 títulos, entre ellos tres Ligas de España y dos UEFA Champions League, siendo protagonista en varias de esas consagraciones.