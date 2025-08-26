La LaLiga abrió una investigación este martes 26 de agosto tras la aparición de imágenes de los supuestos gritos racistas contra Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, durante el partido que los blancos ganaron 3-0 al Real Oviedo el domingo 24 de agosto en el estadio Carlos Tartiere.

En ese encuentro, el delantero brasileño fue protagonista al marcar el tercer gol del compromiso y dar una asistencia a Kylian Mbappé.

Más noticias:

Según informó la agencia EFE, el organismo tuvo constancia de los vídeos y solicitó las grabaciones para su análisis. Tal como ocurre en este tipo de casos, el procedimiento habitual es presentar una denuncia en cuanto se confirme la existencia de pruebas.

Por su parte, el Real Madrid confirmó que habrían sido entre “cuatro o cinco” aficionados quienes profirieron los insultos contra el atacante brasileño.

La reacción del Real Oviedo a los supuestos gritos racistas

Ante la polémica, Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, aseguró que el club azul investigará hasta las últimas consecuencias lo ocurrido.

“Esta institución está en contra de cualquier acto de racismo y ya estamos investigando lo sucedido junto con la seguridad del club y la Policía. Si encontramos alguna evidencia, lo vamos a castigar porque no lo podemos tolerar”, declaró el dirigente en referencia al vídeo difundido por el programa El Día Después de Movistar +.

El club asturiano también emitió un mensaje en defensa de su afición, destacando el comportamiento ejemplar de sus hinchas en las últimas temporadas, en las que lograron dos promociones y un ascenso.

“No merece quedar aislado por algo que todavía no sabemos si sucedió: si encontramos las evidencias, el Oviedo lo castigará”, agregó Peláez.

🎙️ Declaración del Presidente del Real Oviedo, Martín Peláez#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/RVXxW0vin8 — Real Oviedo (@RealOviedo) August 26, 2025

Vinícius Júnior en el Real Madrid

Vinícius Junior está disputando su octava temporada en el Real Madrid, club al que llegó con 18 años para jugar inicialmente en el filial y que, con el tiempo, le abrió espacio en el primer equipo hasta convertirse en uno de sus referentes y mejores jugadores.

En este periodo, el brasileño se consolidó como tercer capitán del plantel y acumula 324 partidos, 107 goles y 84 asistencias.

Su palmarés incluye 14 títulos, entre ellos tres Ligas de España y dos Champions League, competiciones en las que fue protagonista y una de las máximas figuras del equipo.

Entrevista Adrián Luna Martinetti