Universidad Católica de Ecuador tiene la ardua tarea de eliminar de los octavos de final de la Copa Sudamericana a Alianza Lima de Perú. En la ida, los peruanos ganaron 2-0 en un cierre fulminante con el doblete de Alan Canterano (76′ y 87′).

La revancha entre Universidad Católica y Alianza Lima se jugará la noche de este miércoles 20 de agosto de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa. El ganador de esta llave se medirá en los cuartos de final a Independiente de Avellaneda o Universidad de Chile.

Universidad Católica y Alianza Lima con aroma de Ecuador

Trasnfermarkt detalla que el plantel profesional de Universidad Católica está conformado por 26 jugadores. 18 son nacidos en Ecuador, tres en Argentina, dos en Venezuela, dos en Panamá y uno en Uruguay.

Entre los ecuatorianos destacan los nombres de Luis Cangá, campeón del campeonato nacional en 2019 y 2022 con Aucas y Delfín, respectivamente; y Byron Palacios, actual goleador del torneo local con 16 anotaciones.

Entre los extranjeros sobresalen los venezolanos Rafael Romo y Jhon Chancellor, más los panameños José Fajardo y Azarias Londoño, seleccionados de sus respectivos países con los que disputan las eliminatorias al Mundial 2026.

La experiencia está a cargo de Facundo Martínez. El veterano volante argentino de 40 años lleva en el club ininterrumpidamente desde 2011. Llegó en 2009 y solo en 2010 fue prestado a Técnico Universitario de Ambato, antes de regresar a Quito, nacionalizarse ecuatoriano y ser uno de los referentes del plantel.

La relación de Alianza Lima con el fútbol de Ecuador en el 2025 se vio rejuvenecida con la contratación del mediocampista Fernando Gaibor y el atacante Eryc Castillo. Los dos son claves en el esquema del entrenador argentino Néstor ‘Pipo’ Gorosito.

Esa relación se amplía con la presencia en el actual plantel de Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Los delanteros fueron figuras de Liga de Quito, con la que ganaron títulos como la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y el campeonato nacional.

Kevin Quevedo es otro que tiene relación con Ecuador. En el primer semestre de 2024 jugó en la Católica.

Retrocediendo en el tiempo, en el 2004, Jhonny Baldeón y Luis Fernando Saritama quedaron campeones de Perú con los ‘Íntimos de la Victoria’.

