Así está la tabla de posiciones de la LigaPro cumplidas 10 fechas

Desde la izq.: Mateo Carabajal, Marcelo Moreno y Michael Hoyos integran el equipo de Independiente del Valle. Foto: IDV

Agencia EFE y Red. Deportes

Independiente del Valle se afianzó aún más como líder en el campeonato ecuatoriano de fútbol de la LigaPro Serie A de Ecuador, tras una goleada al Guayaquil City. La fecha 10 finalizó y los rayados se mantienen en la cima. ¿Cómo está la tabla de posiciones?

Con el empate del lunes 15 de mayo del 2023, en el cierre de la fecha entre Técnico Universitario y Cumbayá, el 'Rodillo' quedó a un punto del colista Mushuc Runa y Cumbayá en la octava casilla de la tabla de posiciones con 13 unidades.



De su lado, el IDV se aprovechó de la fragilidad del Guayaquil City y amplió su producción goleadora con un efectivo Michael Hoyos, que ha convertido 8 goles, y el boliviano Marcelo Moreno Martins que va por una gran campaña en el equipo.



Con ocho triunfos, un empate y una derrota el Independiente posee el mejor sistema defensivo del campeonato, pues ha recibido 7 goles y ha convertido 20 tantos, por lo que ha sumado 25 puntos hasta el momento. Sus escoltas Barcelona y Aucas están a cinco puntos.

La tabla de posiciones fecha 10

Independiente 25 puntos Barcelona SC 20 Aucas 20 Orense 18 El Nacional 18 Liga 15 Delfín 15 Cumbayá 13 Gualaceo 13 D. Cuenca 12 U. Católica 11 T. Universitario 9 Emelec 9 Libertad FC 8 Guayaquil City 8 Mushuc Runa 8



Barcelona y Aucas a la espera

El Barcelona y el campeón del año pasado, Aucas, quedaron relegados a un segundo plano, pues han sumado 20 puntos cada uno y están apenas separados por la gran producción en goles de los barcelonistas, que en 10 fechas han convertido 23 goles.



En esta décima fecha el Aucas ganó de forma discreta por 1-0 a Gualaceo que desperdició varias ocasiones para convertir en el arco contrario.



El resultado que más favoreció a las intenciones del Independiente de ganar la primera fase del torneo fue el empate 2-2 de Barcelona en su visita a uno de los colistas del torneo, Libertad.



Al término del primer tiempo Barcelona ganaba por 0-2, pero en el segundo tiempo Libertad tuvo en el colombiano Felipe Ávila al autor de los dos tantos con sendos remates desde fuera del área. Libertad jugó con un hombre menos desde el minuto 51 por la expulsión de Pedro Larrea.



Polémicas arbitrales

Esta fecha quedó marcada también por acciones polémicas entre ciertos árbitros y algunos técnicos de equipos como el Mushuc Runa, el Barcelona y el Emelec.



Fabián Torres, ayudante del técnico Giovanny Cumbicus, del Mushuc Runa, aseguró que el árbitro Gorki Araujo, de polémico accionar, le había dicho supuestamente que su actitud no era contra los jugadores "sino con su presidente, Luis Alfonso Chango", tras el partido con Deportivo Cuenca, en el que triunfó este último.



También el argentino Fabián Bustos, técnico de Barcelona, aseguró que el árbitro Roberto Sánchez le insultó antes de expulsarlo a 10 minutos de comenzado el partido del domingo, cuando le reclamó por aparentes faltas contra sus jugadores no sancionadas.



Asimismo, varios integrantes del cuerpo técnico de Emelec, comandado por el argentino Miguel Rondelli, fueron expulsados por reclamar al árbitro Juan Andrade, tras decidir no expulsar al haitiano Ricardo Adé, de Liga de Quito, que cortó con falta dentro del área una posibilidad de gol para el cuadro emelecsista.

