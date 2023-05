Técnico Universitario igualó con Cumbayá en el campeonato ecuatoriano

Stiven Tapiero, jugador del Técnico Universitario. Foto: @TecnicoUOficial

Técnico Universitario y Cumbayá FC igualaron 0-0, el 15 de mayo del 2023, y se mantienen en la mitad alta y baja del torneo.

Ambos equipos llegaron al choque entre sí con rendimientos irregulares, aunque los locales atravesaban una racha de cinco partidos al hilo sin una victoria. En el caso de los visitantes, estos habían ganado por última vez en la fecha siete.



Dado el rendimiento de cada uno, la ubicación previa era el noveno y el decimotercer lugar. Una victoria para los visitantes habría permitido igualar en puntos a Liga y Delfín y mirar de cercar a los cuatro primeros, mientras que a sus rivales les significaba alejarse de la zona cercana al descenso.



A partir de las 19:00 de este 15 de mayo del 2023, el balón rodó en el Bellavista de Ambato. La falta de precisión y reiterados errores labraron la suerte de las escuadras.



Un penal que le costó a Técnico Universitario

La primera mitad fue para el 'Rodillo', que no careció de acercamientos, pero que no pudo concretar. Un penal y un travesaño fueron las chances más claras para los guaytambos.



A los siete minutos llegó la primera oportunidad inmejorable. Después de que el árbitro sancionó el lanzamiento desde los 12 pasos, Stiven Tapiero lo ejecutó.



El capitán de los ambateños se tuvo confianza, pero aquello no fue suficiente. Cumbayá respiraba, pero sabía que su rival no se resignaría a pesar del error.



La siguiente gran jugada de peligro fue a los 43 minutos, Henry Patta ensayó un remate. Este impactó en el vertical derecho de Leonel Nazareno, quien luego besó aquel sector de su arco.



Cumbayá hizo gala de su resistencia

La defensa del Cumbayá se mostró impenetrable y tuvo mayor orden en el periodo de complemento. Inquietó con un contragolpe al rival, pero Agustín Maciero no llegó a tiempo para impactar el esférico.



Ni los 19 remates de los locales sirvieron para traspasar la línea final. Con el empate, Técnico Universitario asciende hacia la duodécima casilla y los capitalinos hacia la octava.

