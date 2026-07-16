Así fue el emotivo homenaje de Sudáfrica a Jayden Adams tras su muerte después de jugar el Mundial

Sudáfrica despidió este jueves a Jayden Adams con un emotivo homenaje en su ciudad natal, donde familiares, amigos, compañeros, dirigentes y aficionados recordaron la vida y el legado del mediocampista de 25 años, fallecido el pasado sábado pocos días después de representar a su país en el Mundial 2026.

Las ceremonias se realizaron en Stellenbosch, ciudad en la que Adams creció y dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

Un homenaje en su ciudad natal

La primera ceremonia se desarrolló de manera privada en el Ayuntamiento de Stellenbosch y estuvo reservada únicamente para familiares, amigos cercanos e invitados especiales.

Horas más tarde se llevó a cabo un segundo acto abierto al público, al que asistieron cientos de aficionados para darle el último adiós.

El homenaje fue organizado por la familia de Adams, el Mamelodi Sundowns, la agencia que representaba al jugador, Forward Zone, y distintas entidades del fútbol sudafricano.

Entre los asistentes estuvieron representantes de la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), dirigentes, excompañeros, entrenadores y personas que acompañaron su carrera deportiva.

Homenaje a Jayden Adams, jugador de Sudáfrica, quién falleció días después de jugar el Mundial. • Foto: Agencia EFE.

El impacto de su muerte trascendió fronteras

Brendine Johnson, portavoz de la familia y uno de los amigos más cercanos del futbolista, aseguró que la cantidad de mensajes de apoyo recibidos demuestra el impacto que Adams había generado dentro y fuera de Sudáfrica.

“No creo que sus padres supieran realmente lo grande que era su perfil”, afirmó en declaraciones a la televisión pública sudafricana SABC.

Johnson también reveló que la familia recibió mensajes y llamadas de importantes figuras del fútbol mundial.

Entre quienes expresaron sus condolencias se encuentran el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, además de futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

“Es un golpe muy duro para todos. Entendemos que existen muchas preguntas, pero la familia necesita ahora el mismo apoyo que Jayden recibía cuando estaba dentro de la cancha”, señaló.

El funeral podría recibir un reconocimiento oficial

El portavoz explicó que la familia propuso el 25 de julio como fecha para el funeral.

Además, confirmó que ya se presentó la documentación correspondiente al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, para solicitar que las exequias sean declaradas como un funeral provincial, un reconocimiento oficial reservado para personalidades de gran relevancia nacional.

Un legado que seguirá vivo

Durante el homenaje se colocó un gran retrato de Adams con la camiseta de la selección sudafricana, acompañado por flores amarillas y blancas, además de decenas de velas encendidas por los asistentes.

Johnson recordó al futbolista como una persona humilde, reservada y solidaria, que prefería ayudar a los demás sin buscar reconocimiento.

“Siempre quiso generar esperanza para la próxima generación a través del fútbol”, afirmó.

También destacó queAdams dejó un ejemplo de perseverancia tras superar momentos difíciles en su carrera profesional.

“Su mensaje para los jóvenes era simple: menos palabras y más acción”.

Homenaje a Jayden Adams, jugador de Sudáfrica, quién falleció días después de jugar el Mundial. • Foto: Agencia EFE.

Su muerte sigue bajo investigación

Jayden Adams falleció el pasado sábado 11 de julio en Ciudad del Cabo, apenas unos días después de disputar el Mundial 2026 con la selección de Sudáfrica.

El mediocampista del Mamelodi Sundowns fue encontrado sin vida en un inmueble y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas de su fallecimiento.

La Policía mantiene abierta la investigación, mientras que el ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie, pidió evitar cualquier tipo de especulación hasta que concluyan las pesquisas oficiales.

Con apenas 25 años, Adams dejó un profundo vacío en el fútbol sudafricano, donde era considerado una de las grandes promesas de la nueva generación de los Bafana Bafana.

Con información de Agencia EFE.