El Los Angeles FC oficializó este miércoles 6 de agosto la incorporación de Son Heung-Min como su nuevo refuerzo. Durante su presentación, el delantero surcoreano admitió que la MLS no fue su primera alternativa, pero enfatizó que llega con el propósito de competir al máximo nivel y conquistar títulos.

“Estoy aquí para ganar. No estoy aquí solo por estar. Estoy aquí para ganar. Voy a dar lo mejor de mí y definitivamente les voy a mostrar algo emocionante”, aseguró Son, que este mismo miércoles se despidió del Tottenham, donde ha militado durante 10 temporadas.

Aunque el LAFC no ha hecho públicas las cifras de la operación, según medios estadounidenses, Son, que firma hasta 2027, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la MLS con un traspaso que ronda los 26 millones de dólares.

El delantero surcoreano reconoció durante la presentación que el LAFC no era su primera opción al dejar la Premier League, pero que una llamada con el copresidente y director general del club, el exfutbolista John Thorrington, le hizo cambiar de opinión.

“Si soy honesto, no era mi primera opción. Pero fue la primera llamada que recibí cuando terminó mi temporada. Me hizo cambiar de opinión, me cambió el corazón, me cambió la forma de pensar. Me mostró el destino al que debía ir, y miren, ahora estoy aquí”, reconoció.

Son Heung-Min quiere ganar títulos en Estados Unidos

También influyó que el guardameta francés Hugo Lloris, excapitán del Tottenham con el que Son compartió 8 temporadas, milite en el LAFC.

Son, de hecho, añade su nombre a una lista de estrellas internacionales que han militado en el LAFC, como el galés Gareth Bale, el italiano Giorgio Chiellini, el francés Olivier Giroud o el propio Lloris.

“Dejar el club en el que estuve la mayor parte de los últimos diez años fue, obviamente, muy emotivo, porque lo di todo. Siento que, en lo más profundo de mí, me sentía vacío, porque también sentía que ya lo había entregado todo“, dijo Son.

“Y entonces sentí que necesitaba un nuevo capítulo, un nuevo reto, y por eso elegí venir a LAFC. Obviamente, podemos decir que soy mayor, pero todavía tengo buen físico, buenas piernas y creo que conservo una buena calidad. Y, por supuesto, estoy aquí para rendir”, añadió.

Son llega al LAFC a media temporada de la MLS, con el club negro y oro situado en la sexta posición de la Conferencia Oeste con 36 puntos, a 10 del San Diego, líder con 46.

Son ya presenció este martes desde la grada del BMO Stadium el partido de Leagues Cup que el LAFC ganó por 2-1 al Tigres UANL y dijo que trabajará para estar pronto listo para debutar.

“Ayer estuve en el estadio viendo cómo apoyaban como locos. Fue una locura. Solo quería saltar al campo y mostrar lo que puedo hacer”, dijo.