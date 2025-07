Inter Miami anunció este viernes 25 de julio, de manera sutil, la incorporación de una nueva estrella a su plantel plagado de figuras y comandado por Lionel Messi. Se trata del argentino Rodrigo De Paul, uno de los mejores socios del astro en la ‘Albiceleste’.

De Paul llega proveniente del Atlético de Madrid, donde militó las últimas cuatro temporadas, y vivirá su primera experiencia en el fútbol estadounidense. Anteriormente, el argentino jugó en Racing (club donde se formó y debutó), Valencia y Udinese.

A través de redes sociales, Inter Miami le dio la bienvenida de forma original: un video con las iniciales RDP y el mensaje “Engine Start”, como si se tratara del encendido de un auto.

Esto hace referencia a uno de los apodos de De Paul: “Motorcito”. Además, el video incluía el texto “The engine is on”(el motor está encendido), lo cual también fue compartido por el propio jugador en sus redes sociales.

The engine is on ⚙️🔥 pic.twitter.com/NJMq14Kra6