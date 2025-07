Después de una trayectoria legendaria con el Bayern Múnich, donde jugó 17 temporadas en el primer equipo y se convirtió en un ícono del club, Thomas Müller decidió seguir su carrera en la Major League Soccer (MLS).

El delantero alemán y campeón del Mundo en Brasil 2014 se convirtió en el nuevo refuerzo de Vancouver Whitecaps, en reemplazo del ecuatoriano Pedro Vite, recientemente transferido a Pumas UNAM de México.

El reconocido periodista Fabrizio Romano confirmó este martes 29 de julio la llegada de Thomas Müller al club canadiense. El fichaje también fue reportado por el periodista estadounidense Tom Bogert, especializado en la MLS.

Müller firmó un contrato por dos temporadas y llega como agente libre, tras finalizar su vínculo con el Bayern Múnich.

En su última campaña con los bávaros disputó 45 partidos, marcó 8 goles y entregó 7 asistencias.

🚨🇨🇦 Thomas Müller to Vancouver Whitecaps, here we go! Deal done for German legend to join MLS side.



Two year deal in place for Müller who won’t retire and starts new chapter in MLS as he wanted.



Deal agreed as @TomBogert and BILD reported, Müller said yes today. pic.twitter.com/ff9eA9yksA