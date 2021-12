Selección femenina inglesa rompe su récord de goles tras ganar 20-0

La selección femenina de fútbol superó el registro máximo de goles de Inglaterra ante una selección tras vencer por un marcador de 20-0 a Letonia por las Eliminatorias Mundialistas de Europa.

La goleada se presentó en el partido disputado el martes, 30 de noviembre del 2021.

El récord de goles de Inglaterra era de 13 goles, cuando la selección masculina ganó por esa cantidad a Irlanda en 1983. ‘Las Leonas’ también tenían la misma marca al derrotar a Hungría por 13-0 en 2005.

🏆 THE RECORD IS BROKEN 🏆@ellsbells89 is our new all-time record goalscorer! pic.twitter.com/kfwUg1KaUX