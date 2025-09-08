Sebastián Beccacece se presentó ante los medios de comunicación el domingo 7 de septiembre de 2025, dos días antes de enfrentar con la Selección de Ecuador a la de Argentina por las eliminatorias al Mundial 2026 en Guayaquil.

Una de las interrogantes planteadas a Sebastián Beccacece fue sobre las palabras emitidas por Jefferson Montero, exseleccionado de Ecuador, que pidió que para el Mundial 2026 sea reemplazado por José Mourinho.

Sebastián Beccacece le responde a Jefferson Montero

Jefferson Montero sorprendió cuando en su cuenta de Instagram hizo pública su postura acerca de la Selección de Ecuador, a la que defendió en el Mundial Brasil 2014, pidiendo un cambio radical en la dirección técnica.

“(…) Aquí lo que se debe hacer es muy simple: cambiar el entrenador antes del Mundial (…) Lleguemos a Mourinho. Tenemos la posibilidad de lanzarle una oferta. Hagamos un esfuerzo todos y que la Federación ponga de su parte y que deje el ego y todo lo que perjudica a la selección”, dijo.

Mencionó que Antonio Valencia puede ser el puente entre la FEF y el entrenador portugués con el que coincidió en el Manchester United durante tres temporadas, desde la 2016-17 hasta la 2018-19.

Las palabras de Montero no pasaron desapercibidas para Beccacece, que fue consultado al respecto, dejando su postura clara sobre las críticas que permanentemente recibe.

“Cada uno es libre de expresar lo que siente. Mi responsabilidad es centrarme en las cosas que me aportan, transformar todo lo que creemos que puede llegar a ser positivo y multiplicarlo”, expresó el técnico argentino, restándole importancia a los dichos del exjugador tricolor.

Con un tono reflexivo, insistió en que no vale la pena desviar energías en aquello que no está bajo su control.

“No es aconsejable gastar energía en aquello que no depende de uno y que, en este caso, no creo que me sume. Uno luego se tiene que hacer responsable si eso que dice realmente contribuye, atenta o afecta con el bienestar de la Selección de Ecuador”, apuntó.

Beccacece, tranquilo con su trabajo

El seleccionador recordó que el proyecto actual está enfocado en construir una identidad futbolística sólida y en potenciar al grupo de jugadores que defienden la camiseta nacional.

Para él, no existe nada por encima del equipo. “Nadie está por encima de la selección nacional y el escudo. Estoy tranquilo con mi accionar, trabajo todos los días en que Ecuador esté en un mejor lugar de privilegio”, aseguró.

Finalmente, Beccacece subrayó que, más allá de opiniones externas, se siente satisfecho con el camino recorrido hasta ahora. “Estoy contento con lo que estamos construyendo con los jugadores”, concluyó.

