La Selección de Ecuador cerrará sus eliminatorias sudamericanas este martes 9 de septiembre frente a Argentina en Guayaquil. En la previa, el técnico Sebastián Beccacece habló en rueda de prensa y dejó varias frases que no pasaron desapercibidas, especialmente al atribuirse el mérito del cambio de rumbo de la ‘Tri’.

Beccacece recalcó que cuando asumió la dirección técnica, la selección estaba al borde de quedarse fuera del Mundial.

“Llevamos 11 partidos y, cuando llegamos, Ecuador estaba a tres puntos de quedar hasta fuera del repechaje. Todo lo que se ha conseguido hay que valorarlo, porque es fruto del trabajo”, aseguró.

El entrenador resaltó la solidez defensiva como uno de sus principales logros. “Antes se habían recibido 3 goles en 6 partidos; hoy solo 2 goles en 11 encuentros”.

También destacó que el equipo ha sido capaz de sumar más puntos fuera de casa, algo que consideró un “patrón roto” en comparación con procesos anteriores.

La verdadera cara de Ecuador

Pese a sus afirmaciones, la realidad estadística de Ecuador expone claros problemas en ataque.

La Tri registra la peor ofensiva en la historia de las eliminatorias con el actual formato y se convirtió en la primera selección en encadenar cuatro empates consecutivos sin goles.

Además, Beccacece volvió a minimizar lo hecho en procesos anteriores, aludiendo que Ecuador logró sus clasificaciones pasadas gracias a la altura de Quito. Para él, el mérito actual es competir “de igual a igual” en cualquier escenario.

“Hemos podido competir sin la altura que nos llevó a los mundiales. Hicimos un gran partido ante Bolivia, competimos contra Brasil y ahora tenemos un lindo desafío con Argentina”, afirmó.

Aunque Beccacece insiste en que cambió el rumbo de Ecuador, los cuestionamientos se mantienen por el pobre desempeño ofensivo, la falta de variantes en ataque y la dependencia del orden defensivo.

¿Cuándo juega Ecuador?

El último partido de Ecuador en las eliminatorias Sudamericanas será el próximo martes 9 de septiembre, cuando reciba a la Argentina, vigente campeona del mundo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni no contará con Lionel Messi, a quien se le concedió descanso.

El compromiso se disputará en el Estadio Monumental de Guayaquil y arrancará a las 18:00. El encuentro tendrá un condimento especial, ya que marcará el último partido de Enner Valencia en eliminatorias, cerrando así un ciclo histórico con la Selección ecuatoriana.

