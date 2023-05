Santiago Morales respondió a las indirectas de Carlos Alfaro Moreno

Santiago Morales es gerente general del Independiente del Valle. Fotos: Patricio Terán / EL COMERCIO.

Alexis Sinchire (D)

Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle, respondió a unas declaraciones de Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, respecto del traspaso de juveniles en Ecuador.

"Nosotros tenemos pruebas y documentos firmados de los negocios que hemos hecho con él. Alfaro Moreno es muy serio y desconocemos qué le pasó", mencionó Santiago Morales el martes 2 de mayo de 2023 en entrevista con Radio La Red.



A reglón seguido Santiago Morales mencionó que no han "hablado con los padres de (Jhon) Acurio y (Allen) Obando", esto en clara alusión a lo que afirmó Alfaro Moreno anta los socios de Barcelona SC un día antes.



Santiago Morales indicó que la "relación" que mantienen con Alfaro Moreno no es reciente, puesto que desde años atrás hicieron " algunos negocios con su Academia" y con Barcelona SC, por lo que le "sorprendió lo que dijo", a pesar que luego dijo que no se refería a Independiente del Valle.



Santiago Morales explicó que "cuando un jugador les interesa hablan directamente con la dirigencia del equipo" que tiene en sus registros al jugador juvenil que quieren incluir en su proyecto de formación futbolística.



"El reglamento en el Ecuador es muy claro. No es solo de ir y sacarlo al jugador del club con el que tiene contrato. Los chicos son federados por ese club y debe existir una acta de finiquito", aclaró Santiago Morales.​

¿Qué dijo Alfaro Moreno?

Todo comenzó el 1 de mayo de 2023 cuando Alfaro Moreno en la Asamblea Extraordinario de Socios celebrada en Guayaquil por los 98 años de Fundación de Barcelona SC, lanzó fuertes acusaciones, sin dar nombres es específico, sobre prácticas que utilizan otros clubes para llevarse a sus jugadores juveniles.



"Barcelona le acababa de ganar 4-1 a Liga en Pomasqui, (Jhon) Acurio marcó los cuatro goles (...) pero al siguiente día, los campeones intergalácticos aparecieron y le ofrecieron a su familia USD 150 000 para que trate de conseguir el pase y vaya a jugar allá. Contra eso convivimos", manifestó Alfaro Moreno.



Agregó que el caso de Jhon Acurio no es el único, puesto que Allen Obando, el otro canterano que se proyecta con un gran futuro, vivió una situación similar en la que a sus padres les "ofrecieron dinero" para que el club les entregue el pase del jugador para llevarlo a otro club.



"Los felicitamos cuando ganan. Todo bien, nos alegramos, pero no son los formados de talento que dicen ser", ahondó Alfaro Moreno sobre el polémico tema.

