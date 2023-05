Alfaro Moreno denunció 'prácticas desleales' de clubes para captar juveniles

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC. Foto: Archivo / Bendito Fútbol

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, denunció supuestas 'prácticas desleales' de ciertos clubes, para captar juveniles desde las canteras de otros equipos.

Los 'campeones intergálacticos', así se refirió Alfaro Moreno a la escuadra a la que señaló de intentar llevarse a sus talentos juveniles. Asimismo, detalló que este equipo al que apunta no es el gran formador de talentos como se cree y se ufana de ser.



Durante su intervención en la asamblea ordinaria del conjunto torero a raíz del honomástico, Alfaro Moreno fue categórico en su crítica y en sus señalamientos. Este a su vez, dio a conocer que aquel conjunto intentó llevarse a dos de sus jugadores de las inferiores.



Este manifestó que se intentaba tentar a los futbolistas y a sus tutores legales con sumas económicas. De tal manera se buscaba que estos consigan salir con su carta de libertad del equipo para trasladarse hacia su nuevo club.



"Barcelona le acababa de ganar 4-1 a Liga en Pomasqui, (Jhon) Acurio marcó los cuatro goles. Es nuestro, patrimonio del club, pero al siguiente día, los 'campeones intergalácticos' aparecieron y le ofrecieron a su familia USD 150 000 para que trate de conseguir el pase y vaya a jugar allá. Con esas práctvicas desleales tenemos que convivir", manifestó.



En su discurso, el dirigente también agregó que una situación similar ocurrió con Allen Obando, otro de los seleccionados sub-17 de Ecuador. Allí, manifestó que el padre del futbolista fue a solicitar el pase de sus derechos deportivos porque la misma institución le había ofrecido dinero para llevarse al delantero.

El cuestionamiento de Alfaro

El presidente de Barcelona señaló que aquella modalidad es común en aquel club. De igual forma, acotó que tales procedimientos no es permitido, mas contra ello se lucha a pesar de la dificultad.



"Los felicitamos cuando ganan. Todo bien, nos alegramos, pero no son los formados de talento que dicen ser. Hay juveniles por los que les ofrecen USD 30 000 a los padres para llevarse talento del club. Mientras ofrecemos transporte, vivienda, becas estudiantiles, ellos ofrecen dinero que a estas personas les cambia la vida", sostuvo Alfaro Moreno.



Esta no es la primera vez que se producen estas acusaciones desde un directivo. Previamente, Lucía Vallecilla -presidenta de El Nacional- también expuso que existía una fuga de jugadores en sus formativas debido a arreglos externos con los tutores.

