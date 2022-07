Bloquean Rolls-Royce de Cristiano Ronaldo por mal aparcamiento

Un Rolls-Royce del futbolista Cristiano Ronaldo fue bloqueado por la empresa que gestiona la movilidad y el estacionamiento en Lisboa, EMEL, por mal estacionamiento a pocos metros de un centro comercial en la capital lusa.

El suceso fue captado por un periodista luso que compartió una foto del coche con un cepo en la rueda acompañada del mensaje "No es verdad…Incluso Cristiano no puede escapar del EMEL".

El coche se encontraba en el barrio de So Sebastio de la capital lusa, junto a una zona comercial, y, según el Correio da Manha, estacionado en un área destinada a taxis.

Este no es el único suceso reciente en la colección de coches del portugués.

La semana pasada, un coche deportivo de lujo de su propiedad se salió de la calzada y colisionó contra un muro en una urbanización de Bunyola, en la isla española de Mallorca.

Se trataba de un Bugatti Veylon, valorado en unos 2 millones de euros.

Ronaldo, de 37 años, juega en el Manchester United, que ya ha comenzado los entrenamientos, pero el jugador ha retrasado su vuelta por "motivos familiares", informó el club británico en su web.

