FC Barcelona sí conversó con agente de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester United. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

Recientemente, Cristiano Ronaldo fue vinculado con el FC Barcelona. Joan Laporta, presidente del elenco azul grana, reconoció que sí hubo una reunión con su agente.

El portugués ha señalado el deseo de no continuar en el Manchester United y por eso algunos de los mejores clubes del mundo buscan ficharlo.

Durante la presentación del mediocampista Franck Kessié, Laporta reconoció que tuvo contacto con Jorge Mendes, representante de Cristiano. Pese a ello no brindó detalles sobre lo que conversaron, aunque dijo que las puertas están abiertas para los jugadores que tienen un vínculo el agente.



"Cené con él pero no puedo descartar a nadie. Aquello no aporta para los intereses del club" dijo el principal de los catalanes. Asimismo, evitó señalar qué jugadores le fueron ofrecidos.



El cuadro español busca incorporar refuerzos que le permitan pelear en todas las competiciones que estará. En la temporada 2021 - 2022 tuvo un desempeño deslucido y la cerró en blanco.



El primer refuerzo que anunció el elenco barcelonés fue el de Kessié. Posteriormente se oficializó la llegada del defensa central danés Andreas Christensen.



A su presupuesto de fichajes, el F.C. Barcelona pretende inyectarle USD 200 millones que recibirá a raíz de derechos de televisión. Asimismo, su presidente señaló que apurarán las negociaciones para que no se dificulte el proceso con los futbolistas que ya tienen acuerdos verbales.



De darse la llegada de Cristiano Ronaldo, aquello representaría uno de los mayores "camisetazos" de la historia. Esto debido al pasado que tiene el capitán de Portugal con el Madrid.



A los postulantes por 'CR7' se suman el Chelsea (Inglaterra), el Bayern Múnich (Alemania) y el Napoli (Italia). El delantero tampoco se presentó a la pretemporada con su cuadro inglés, la razón fue de índole familiar.