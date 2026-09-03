DT del Sunderland ratifica a Riquelme Angulo para jugar la Premier

Riquelme Angulo fue la sorpresa del Sunderland en el mercado de fichajes de Europa al llegar en el último día del mercado de transferencias. Después de su llegada, Régis Le Bris, DT del equipo, se refirió a su rol y señaló que lo tendrá en cuenta en la escuadra absoluta.

Las palabras de Régis Le Bris sobre Riquelme Angulo

Riquelme Angulo llegó el martes 1 de septiembre del 2026 y fue el último fichaje del Sunderland para la temporada 2026-2027. Dos días después de que el equipo anunciase su arribo, este 3 de septiembre, el DT Régis Le Bris especificó el rol que tendrá en un diálogo con la prensa.

“Juan estará como tercer delantero. Es importante calar en las exigencias de esta posición. Debes ser el menos favorito, ser paciente, pero con el potencial de jugar, porque es imporante dentro de las diferentes competencias que tendremos“, manifestó con respecto a Angulo.

Le bris, además, aclaró cómo se manejó el equipo en la ventana de transferencias y a qué obedeció el fichaje de Angulo. Este señaló que estableció tres estadios, uno para futbolistas con experiencia al máximo nivel, otro para jóvenes con experiencia comprobada y un tercero para prospectos con alto potencial. En ese último lote se encuentra el ecuatoriano.

La competencia de Riquelme Angulo en el Sunderland

En el Sunderland, Riquelme Angulo deberá pelear el puesto con dos delanteros más, los cuales son mayores que él y también lo superan en cuanto a su tasa de mercador. Tales atacantes son el Brian Brobbey y Wilson Isidor, de los cuales el primero es el titular habitual.

Brobbey está tasado en 46,5 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt, cuenta con 24 años y estuvo presente con la Selección de Países Bajos en el Mundial de 2026. Llegó al Sunderland en la temporada previa y colaboró con siete goles y una asistencia en 32 compromisos. En la Copa del Mundo anotó tres tantos en cuatro partidos. Dentro de la actual campaña, aún no marca.

Wilson Isidor arribó en 2024, cuando el Sunderland aún se encontraba en Championship (segunda división). En el ascenso inglés anotó 12 tantos y brindó 2 asistencias. Tras conseguir la promoción a la Premier, anotó seis tantos en la temporada pasada y lleva uno en la vigente. En total cuenta con 20 dianas y dos pases para gol en 84 cotejos con los ‘black cats’. Su valoración es de 20,9 millones de dólares.

¿Cómo llega Riquelme Angulo al Sunderland?

Riquelme Angulo arribó al fútbol inglés tras abrirse paso en el primer equipo de Independiente del Valle durante este 2026. El delantero se encuentra tasado en alrededor de 400 000 dólares, de acuerdo al citado portal, aunque el valor que abonó la escuadra inglesa a los rayados no ha sido revelado.

En este año se produjo su debut en el equipo y llegó a disputar un total de 23 partidos entre Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Ecuador y Supercopa Ecuador. Esta última la ganó. En total anotó siete tantos y brindó tres asistencias.

En el Sunderland, Riquelme también coincidirá con su compatriota Nilson Angulo. Este último arribó a mediados de la campaña anterior y contabiliza un tanto con el Sunderland, que lo marcó al Ipswich Town en la primera fecha de la Premier League.