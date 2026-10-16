Andrés Iniesta presenta a Richard Carapaz en su equipo de ciclismo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Richard Carapaz tiene un nuevo equipo y se unirá al NSN Cycling de Andrés Iniesta, exfutbolista y campeón del mundo con España. El ecuatoriano dejará el EF Education Easypost y fue presentado por el histórico jugador del FC Barcelona.

El fichaje de Richard Carapaz por el NSN Cycling de Andrés Iniesta

La mañana de este viernes 16 de octubre del 2026, Richard Carapaz fue anunciado en la nueva escuadra por medio de la leyenda española. Mediante una publicación conjunta entre el NSN Cycling y el pedalista ecuatoriano se dio a conocer el acuerdo.

En un video, Andrés Iniesta realiza una llamada a la ‘Locomotora del Carchi’. Ambos saludan y el español destaca la temporada de Carapaz, a lo que el carchense agradece. Tras ello, el otrora volante lo felicita y le da la bienvenida.

A call from one champion to another 📞 @andresiniesta8 gives a warm welcome to NSN’s newest signing ✍️ —— Una llamada entre campeones 📞 @andresiniesta8 da la bienvenida al nuevo fichaje de NSN ✍️ #WeAreNSN #ForFin | @weare_NSN https://t.co/AiBi66MYpV — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) October 16, 2026

“Bienvenido al NSN (…) Tenemos tres años por delante“, anunció el español con respecto al contrato que atará al tricolor. De tal manera, el ganador del oro en los Juegos OIímpicos de Tokio 2020+1 se unirá hasta finales de 2029 desde la temporada 2027.

Richard Carapaz y un 2026 de éxitos antes de unirse al NSN

Richard Carapaz tuvo una temporada 2026 marcada por una recuperación física y resultados destacados con el EF Education-EasyPost. Una cirugía por un quiste perineal alteró su calendario y le impidió disputar el Giro de Italia. Regresó a la competencia en junio y terminó segundo en la clasificación general del Tour de Suiza, uno de sus principales resultados del primer semestre.

Su mayor protagonismo llegó en el Tour de Francia, donde ganó las etapas 18 y 20, con llegadas en Orcières-Merlette y Alpe d’Huez. El ecuatoriano conquistó por segunda vez la clasificación de la montaña, después de su triunfo en 2024, Recibió el premio al corredor más combativo de la edición y terminó en el octavo lugar.

Después del Tour, Carapaz fue segundo en la Clásica de San Sebastián y terminó cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España. Posteriormente, renunció al Mundial de Ciclismo en Canadá debido a problemas de salud.

Andrés Iniesta, una leyenda del fútbol vinculada al ciclismo

Andrés Iniesta está vinculado al ciclismo profesional mediante NSN Cycling Team, una escuadra que compite en el WorldTour. El proyecto nació de una alianza entre Never Say Never, empresa de deportes y entretenimiento cofundada por el exfutbolista español, y la firma de inversión Stoneweg. El equipo corre bajo bandera suiza y tiene su base operativa en España.

La formación adoptó su nueva identidad para la temporada 2026, después de que ambas compañías asumieran la estructura del Israel-Premier Tech y su equipo de desarrollo. Iniesta participó en la presentación del proyecto en Barcelona, acompañado por representantes de las empresas y de la dirección deportiva, como parte de su incursión empresarial en este deporte.

Entre los corredores del NSN destacan el eritreo Biniam Girmay, el británico Ethan Vernon y el neozelandés George Bennett. Su estructura incluye un conjunto de desarrollo para la formación de talentos y participa en las principales pruebas del calendario internacional, entre ellas el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

¿Qué ocurrió con Richard Carapaz? Richard Carapaz fichó por el NSN Cycling Team para la temporada 2027. El ecuatoriano dejará el EF Education-EasyPost y firmó un contrato por tres temporadas. ¿Quién anunció el fichaje de Richard Carapaz? NSN Cycling presentó a Carapaz mediante un video junto a Andrés Iniesta. El exfutbolista es cofundador de NSN, compañía que participa junto a Stoneweg en el proyecto ciclista. ¿Cuánto durará el contrato de Richard Carapaz con NSN? Carapaz firmó por tres temporadas, desde 2027 hasta finales de 2029. El acuerdo fue confirmado el 16 de octubre de 2026. ¿Qué significa el fichaje para el ciclismo ecuatoriano? Carapaz continuará compitiendo en un UCI WorldTeam y permanecerá en la máxima categoría del ciclismo profesional. NSN tiene licencia WorldTour y compite en las principales pruebas internacionales ¿Qué sigue para Richard Carapaz? El ciclista iniciará su etapa con NSN Cycling después de cuatro temporadas con EF Education-EasyPost y de uno de sus años más destacados en el Tour de Francia.

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