Suspenden partido en España por el lanzamiento de aviones de papel al campo

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, correspondiente a la octava fecha de la liga española, fue suspendido este sábado 10 de octubre de 2026 debido al lanzamiento de aviones de papel y pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición local.

Rayo vs. Athletic, sin fecha de reanudación

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club fue suspendido tras interrumpirse dos veces. Uno de ellos mantuvo a los jugadores en el túnel de vestuarios, tras un primer parón a los 14 minutos, hasta que pudieron retirarse todos los aviones de papel.

Antes de que se suspendiera el partido, dos de los capitanes del Rayo, Isi Palazón y Óscar Valentín, salieron al terreno de juego. Hablaron con los aficionados que conforman ‘Bukaneros‘ (grupo ultra del conjunto rayista) y que se sientan en el único fondo con seating del estadio de Vallecas.

Poco después, LaLiga emitió un comunicado para informar de que “la nueva fecha y hora del encuentro se anunciarán próximamente” tras la suspensión del encuentro “por decisión del árbitro tras los reiterados lanzamientos de objetos al terreno de juego”.

También condenó “de forma rotunda este tipo de comportamientos, que ponen en riesgo la seguridad y hacen imposible el normal desarrollo de la competición”.

¿Qué reclaman los hinchas del Rayo?

El lanzamiento de objetos por parte de la afición del Rayo se hizo en señal de protesta por la gestión del presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, al que llevan pidiendo los últimos meses su marcha.

El de este sábado era el primer encuentro de liga del conjunto rayista en su estadio, después de disputar tres como anfitrión en Butarque, en Leganés (afueras de Madrid), debido a las condiciones de inseguridad que ofrecían las instalaciones y que llevaron a la suspensión temporal por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, propietario del campo.

El Athletic Club es noveno en la clasificación, con nueve puntos en solo seis partidos, ya que tiene un encuentro aplazado, el de la sexta jornada que no pudo disputar frente al Levante por condiciones meteorológicas y que se jugará el 21 de octubre.

El Rayo acumula los mismos puntos en siete encuentros y mantiene la décima plaza a la expectativa de acercarse a los puestos de torneos europeos para la siguiente temporada.

Transmisión oficial:

🚨 ATENCIÓN: a modo de protesta, los hinchas del Rayo Vallecano arrojaron principalmente aviones de papel al campo durante los primeros minutos del cruce ante Athletic Club por #LaLigaxESPN y el encuentro fue SUSPENDIDO. 📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/EcCaY8boCK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Desde las gradas:

⌛ Minuto 13 🛫 Así ha sido el lanzamiento de canicas y aviones de papel que ha provocado que se pare el partido en Vallecas 📸 @diarioas https://t.co/9MKIQD5lTS — Maite Martín (@AS_MMartin) October 10, 2026

*Con información de EFE.

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