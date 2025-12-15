El Nacional y Emelec cierran la penúltima fecha, ¿quién juega hoy?

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El Nacional y Emelec será los encargados de cerrar la penúltima fecha del año en la Liga Profesional de Fútbol. La escuadra criolla se enfrentará a los azules durante este 15 de diciembre del 2025 tras anunciar su descenso administrativo, aunque este falta por oficializarse.

Más noticias:

El Nacional jugará tras descender y Emelec se aferra a sus últimas posibilidades

El Nacional visitará a Emelec en el Estadio George Capwell de Guayaquil a las 19:00 de la fecha mencionada. Los puros criollos lo harán tras anunciar que sufrieron un descenso administrativo hacia la Serie B.

Para el choque, más allá de haber bajado a la segunda división por acumular tres sanciones, el conjunto rojo tampoco contaba con chances de clasificarse hacia torneos internacionales. Este cuenta con 36 puntos en la tabla de posiciones tras una resta de nueve puntos por penalizaciones.

En el caso de Emelec, este aún tiene la esperanza de ingresar a la Copa Sudamericana. Se ubica en la cuarta posición de su liguilla con 52 puntos y esta obligado a ganar, pues debe terminar segundo en su liguilla para entrar en el torneo. Deportivo Cuenca le saca cuatro puntos; Aucas, cinco, y los millonarios tienen seis en disputa. Macará, con 59, ya le es inalcanzable.

El Nacional espera que se oficialice su sanción

Antes de su compromiso frente a Emelec, la noche del 10 de diciembre del 2025 se produjo el descenso de El Nacional hacia la Serie B. El equipo ecuatoriano anunció mediante un comunicado que no continuará en la máxima división para el 2026,

La escuadra había presentado un recurso de apelación en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tras no haber cumplido con deudas en tres ocasiones, por lo que fue suspendido con la pérdida de su permanencia. El club criollo buscaba levantar uno de los tres castigos y uno de sus argumentos era el que había realizado pagos a tiempo, pero la documentación se retrasó.

Pese a que ya se produjo un dictamen y el club conoce su destino, únicamente falta que aquello quede acentuado. Aunque la resolución aún no se ha oficializado, Francisco Egas -presidente de la FEF- señaló que ese es el único paso restante y se lo llevará a cabo.

Otros partidos destacados durante este 15 de diciembre de 2025

El campeonato ecuatoriano no será el único que dispute uno de sus partidos durante este 15 de diciembre del 2025. Tres de las principales ligas de Europa celebrarán partidos.

En Italia, la Roma se enfrentará al Como y en España, el Rayo Vallecano frente al Real Betis. A su vez, la Premier League de Inglaterra tendrá al Bournemouth frente al Manchester United.

Información adicional: El torneo ecuatoriano