El Nacional no descarta bajar a Segunda Categoría por deudas

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El Nacional enfrenta una situación crítica que podría llevarlo a descender en el fútbol ecuatoriano. El equipo tiene una apelación pendiente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y si esta no es exitosa se provocará su descenso administrativo.

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El riesgo es real: 50 mil dólares pueden mandar a El Nacional a Segunda Categoría

La tarde de este viernes 28 de noviembre del 2025 se encendieron las alarmas para El Nacional. El club enfrenta una tercera sanción tras no haber podido completar un pago de 50 mil dólares y se encuentra en fase de apelación, por una de las penalizaciones, para que las tres no se hagan efectivas.

EL COMERCIO conversó con Marco Pazos, presidente de los puros criollos, quien reconoció la situación y profundizó en ella. De acuerdo al máximo dirigente de la escuadra roja, el recurso de emergencia fue aceptado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y resta esperar por el dictamen, pues aún nada se ha oficializado.

“Toca esperar a la resolución de la apelación y ya está. Si la resolución es negativa, ahí sí se puede bajar a Segunda Categoría (…). Nadie nos ha sancionado. Cuando exista la sanción formal, ahí será noticia“, manifestó el dirigente del ‘Bi-Tri’.

El Nacional tiene esperanza de seguir en la Serie A

Pazos aclaró que, mientras el conjunto criollo no tenga la notificación, este realizará sus trabajos normalmente en la Serie A. De tal manera, su partido ante Macará por la séptima fecha de la liguilla por la Copa Sudamericana en el campeonato ecuatoriano sigue en pie.

El dirigente también señaló que la normativa es la que manifiesta que el descenso es a Segunda Categoría -tercera división- y no a la Serie B*. Asimismo, agrega que, con anterioridad, el club ya recibió dos sanciones relacionadas con valores pendientes.

–¿Por qué sería a Segunda Categoría y no a Serie B?

–Porque así dice el reglamento. Es raro porque debería ser a la Serie B, no a la Segunda Categoría, pero así está puesto. Antes de que llegue ya han decidido eso– sostuvo Pazos.

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador, también manifestó que no ha recibido ninguna notificación de la FEF con respecto al ‘Rojo’. El siguiente partido del conjunto criollo será ante Macará durante el domingo 30 de noviembre del 2025. La escuadra cuenta con 42 puntos y se ubica en el quinto sitial de su liguilla.

*De acuerdo al Reglamento General de Competiciones de la FEF se establece que “si durante el desarrollo de una competición, un club perdiere la categoría ya sea por retiro o por sanción, será considerado último en la tabla de posiciones de la respectiva competición, donde es o fue parte en dicha temporada. Además, este club pasará también a integrar la serie o categoría inmediata inferior; y, si fuere de la segunda categoría, perderá la misma“.

El Reglamento de la Comisión Disciplinaria de la FEF, sin embargo, señala que “en caso de que el club deudor incurra en la falta de pago por tercera ocasión, con cualquier acreedor perderá automáticamente la categoría; sanción aplicable a su equipo profesional masculino, con las consecuencias que se generen para sus categorías formativas”.

Las deudas aquejan a El Nacional

Las deudas sobre El Nacional de parte de acreedores no son nuevas. Pazos señaló que, mensualmente, el club debe destinar un monto de miles de dólares para subsanar la economía del club.

“La deuda de esta semana era de 50. No alcanzamos. Se paga, al mes, unos 250 mil dólares en deudas. Esta semana fue de 50. Ahora estos se van a sumar a los de la semana que viene. (…) No puedo construir nada en este club, solo paso pagando deudas“, agregó.

El titular del equipo criollo sostuvo que para la situación que ahora aqueja al club, este esperaba que llegue como ingreso el pago por el préstamos de Jhoel Maya al Kryvbas Kryvyi Rig de Ucrania, pactado para el 21 de noviembre del 2025. Aquello, sin embargo, no sucedió.

Información adicional: Los ‘puros criollos’