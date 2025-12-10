El Club Deportivo El Nacional sufrió su descenso administrativo hacia la Serie B después de que se ratificasen sus tres sanciones por deudas, el máximo posible por tal causa. El club criollo apeló a una de las penalizaciones, pero su recurso no prosperó.

El descenso de El Nacional a Serie B

Este miércoles 10 de diciembre del 2025, la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se reunió para resolver definitivamente la apelación del conjunto criollo. Alrededor de las 18:00, la sesión se instaló y definió el destino del club.

Una vez que finalizó la audiencia, El Nacional reveló la resolución tomada por el organismo. La apelación fue rechazada, se mantuvo la decisión inicial en cuanto a los incumplimientos del club -tres sanciones- y el club jugará en la Serie B durante el 2026.

La apelación del club había sido con respecto a la segunda sanción que recibida por la escuadra. Previo a la audiencia de la escuadra, Marco Pazos -presidente de los puros criollos- señaló que se pagó la totalidad de los montos pendientes hasta cierta fecha, pero la documentación tardó en llegar y se enviaron los justificativos necesarios.

El periplo de El Nacional para salvar la categoría

La tercera sanción para El Nacional cayó después de que el viernes 28 de noviembre del 2025, El Nacional no llegase a cumplir con el pago correspondiente de 50 mil dólares que tenían como límite tal fecha. Pazos reveló a EL COMERCIO que contaban con un abono monetario del préstamo de Jhoel Maya al FC Kryvbas Kryvyi Rih de Ucrania, el cual no llegó y por lo que no se pudo saldar la cuenta pendiente.

Ante el potencial escenario de descenso, el equipo presentó la mencionada apelación. Tras ello, solo quedó a espera de la resolución para conocer si se mantenía o no en la máxima categoría.

El titular del ‘Rojo’, además, señaló que el equipo necesita una inyección económica constante para saldar valores incumplidos. El dirigente estimó un valor de alrededor de 250 mil dólares mensuales, únicamente, para cubrir tales deudas.

¿Qué puede hacer El Nacional? ¿Aún hay esperanza?

El último recurso que le queda a El Nacional para salvarse del descenso es acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia final para la resolución de conflictos en el deporte. Pese a ello, en tal escenario debería resolver cómo defenderse tras la confirmación de que no cumplió con el plazo de pago estipulado por la FEF, señala el experto en derecho deportivo Geovanny Cárdenas.

En cuanto al campeonato nacional, el club se mantiene en competencia aunque se haya confirmado su destino para el 2026. El plantel tiene su siguiente antepenúltimo partido de la temporada ante Aucas y deberá jugar los dos restantes ante Emelec y Delfín.

