La Premier League confirma infracciones financieras del Manchester City

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Premier League ratificó este martes 29 de septiembre de 2026 la culpabilidad del Manchester City en 114 de los 115 casos de irregularidades financieras investigados desde febrero de 2023. Se analizan las sanciones.

El Manchester City ‘maquilló’ sus números

Una comisión independiente concluyó que el Manchester City incumplió las reglas económicas durante nueve temporadas, entre la 2008-2009 y la 2017-2018, en sus registros financieros.

El organismo señaló que el City fue declarado culpable de los cargos por graves infracciones financieras y de la mayoría de los relacionados con la falta de cooperación. La investigación se centró en las cuentas y operaciones del club durante el periodo señalado.

Entre las infracciones, la comisión identificó contratos adulterados con determinadas empresas, cuentas inexactas y ocultamiento de información financiera a los organismos del fútbol.

También concluyó que el club incumplió los límites económicos establecidos por la Premier League y la UEFA en ese periodo.

Según la Premier, algunas compañías de Emiratos Árabes Unidos cubrían solo una parte de los acuerdos, mientras que el fondo de inversión propietario del club pagaba el resto.

Ese mecanismo habría permitido registrar gastos operativos inferiores a los reales en las cuentas, de acuerdo con la Premier.

La comisión determinó que esos esquemas buscaban inflar artificialmente los beneficios y reducir los costes en más de 900 millones de libras (1 049 millones de dólares al cambio de este martes).

La Premier sostuvo que las cuentas no reflejaban la realidad y que se ocultó información a auditores y organismos futbolísticos durante la investigación oficial.

¿Qué sanción le espera el club?

El organismo también cuestionó la cooperación del City durante el proceso y afirmó que el club hizo esfuerzos para obstaculizarlo.

La comisión independiente deberá establecer ahora la sanción correspondiente por las infracciones financieras que dio por probadas durante la revisión.

Las posibles sanciones van desde una multa económica hasta la pérdida de puntos, el descenso de categoría o la expulsión de la Premier League.

El equipo tiene plazo para apelar la decisión hasta el próximo 2 de octubre, según informó el organismo inglés.

*Con información de EFE.

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