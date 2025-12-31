La Premier League publicó este 31 de diciembre su equipo ideal del año calendario 2025, elaborado por el periodista inglés Alex Keble, uno de los analistas más reconocidos del fútbol británico.

Entre los seleccionados destaca el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien completó un cierre brillante en la temporada 2024/25 y ha iniciado la actual campaña con un rendimiento sobresaliente.

Keble escogió una formación 4-2-3-1, en la que solo aparecen tres sudamericanos, Moisés Caicedo (Ecuador), Daniel Muñoz (Colombia) y Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Argentina)

El equipo ideal de la Premier League 2025

Arquero: Emiliano Martínez (Aston Villa / Argentina)

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace / Colombia), Virgil van Dijk (Liverpool / Países Bajos), William Saliba (Arsenal / Francia) y Marc Cucurella (Chelsea / España).

Mediocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest / Inglaterra), Bruno Fernandes (Manchester United / Portugal) y Moisés Caicedo (Chelsea / Ecuador).

Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool / Egipto), Erling Haaland (Manchester City / Noruega) y Morgan Rogers (Aston Villa / Inglaterra).

¿Por qué Moisés Caicedo fue elegido?

Alex Keble explicó los motivos detrás de la presencia del ecuatoriano en el equipo ideal.

“Se podría argumentar que Caicedo es ahora el mejor mediocampista central de la Premier League y, por lo tanto, está en la conversación del mejor mediocampista del mundo”, escribió

Destacó además que el ecuatoriano es un volante completo y dinámico, capaz de romper líneas, recuperar balones y acelerar al Chelsea en campo rival.

“Nadie en la Premier League realizó más entradas e intercepciones (148) durante el 2025″, añadió.

El mejor año de Caicedo con el Chelsea

El 2025 quedará marcado como el mejor año de Caicedo desde su llegada a Inglaterra.

Fue elegido Jugador del Año por la afición del Chelsea y por sus propios compañeros. Sumó sus primeros dos títulos europeos la Conference League y el Mundial de Clubes.

Además, en la temporada 2025/26 registra su mejor inicio goleador, con tres tantos en 15 partidos de Premier League.

