Premier League hace un cambio drástico en el VAR, ¿lo replicará la Liga Pro?

El VAR continuará siendo protagonista en la Premier League durante la temporada 2026-2027, pero la competición inglesa modificará la manera en la que comunica y explica las decisiones arbitrales.

Después de varias temporadas marcadas por cuestionamientos al uso de la tecnología, la Premier League implementará nuevas medidas destinadas a ofrecer mayor transparencia a clubes, jugadores y aficionados.

El principal cambio será la publicación de los argumentos completos del panel independiente que revisa las decisiones arbitrales más controvertidas después de cada jornada.

Hasta ahora se conocía el resultado de sus votaciones. A partir de esta temporada, también se divulgará el razonamiento utilizado para determinar si una decisión arbitral fue correcta o incorrecta.

¿Qué cambiará en el VAR de la Premier League?

La Premier League cuenta desde la temporada 2022-2023 con un panel independiente encargado de revisar las principales decisiones arbitrales de cada jornada.

Según la información proporcionada, el grupo está integrado por tres exjugadores o exentrenadores, un representante de la Premier League y otro del cuerpo arbitral.

Después de cada fecha, sus cinco integrantes analizan las acciones más controvertidas y determinan mediante votación si las decisiones tomadas durante los partidos fueron correctas.

Hasta la temporada anterior, únicamente se difundía públicamente el resultado de esas votaciones.

La modificación para 2026-2027 permitirá conocer también los argumentos utilizados por el panel para alcanzar cada conclusión.

De esta manera, aficionados, clubes y medios tendrán acceso a más elementos para comprender cómo fueron evaluadas las acciones arbitrales que generaron controversia.

¿Qué explicaciones del VAR hará públicas la Premier League?

La publicación de los análisis del panel forma parte de un conjunto más amplio de modificaciones relacionadas con la comunicación arbitral.

Según la información proporcionada, la Premier League difundirá íntegramente las explicaciones ofrecidas por los árbitros después de determinadas revisiones del VAR.

También se divulgarán conversaciones y explicaciones que los árbitros mantienen con los futbolistas durante determinadas acciones.

Otro de los cambios estará relacionado con la comunicación digital de la competición.

La cuenta oficial de la Premier League en X, antes Twitter, ya ofrecía información sobre las intervenciones del VAR durante los partidos. Desde esta temporada, también incorporará la explicación completa del árbitro para ofrecer mayor contexto sobre cada decisión.

El objetivo de estas modificaciones es que el público tenga más información para entender por qué se adoptó una determinada resolución arbitral.

¿Por qué la Premier League decidió aumentar la transparencia del VAR?

Las modificaciones llegan después de varias temporadas de cuestionamientos sobre el funcionamiento y la comunicación del VAR en el fútbol inglés.

Uno de los episodios mencionados en la información ocurrió en 2024, cuando Wolverhampton Wanderers presentó una propuesta para eliminar el sistema de la Premier League.

La iniciativa llevó a los clubes a votar sobre la continuidad de la tecnología.

Wolverhampton fue el único equipo que respaldó la eliminación del VAR, por lo que el sistema permaneció vigente.

Tras aquel proceso, la Premier League se comprometió a trabajar en mejoras relacionadas con los protocolos y la comunicación de las decisiones arbitrales.

Las medidas anunciadas para la temporada 2026-2027 apuntan precisamente a ampliar la información disponible sobre las jugadas revisadas y los criterios empleados para resolverlas.

¿Podrían aplicarse estos cambios del VAR en la Liga Pro de Ecuador?

Las modificaciones implementadas por la Premier League ofrecen una referencia sobre diferentes mecanismos para transparentar las decisiones arbitrales.

En el caso de la Liga Pro de Ecuador, el material proporcionado no señala que exista un proyecto para adoptar el modelo inglés ni conversaciones oficiales para implementarlo.

Por ello, una posible aplicación en el fútbol ecuatoriano debe entenderse únicamente como un escenario comparativo.

Un esquema similar permitiría divulgar no solo las resoluciones adoptadas después de una revisión, sino también los argumentos utilizados para explicarlas.