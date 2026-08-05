Piero Hincapié anotó en la derrota del Arsenal ante el Real Betis en la pretemporada

Piero Hincapié continúa ganándose la confianza de Mikel Arteta. El defensor ecuatoriano fue titular por segundo partido consecutivo y marcó su primer gol con el Arsenal durante la pretemporada, aunque el conjunto londinense cayó 3-1 frente al Real Betis este miércoles 5 de agosto.

El zaguero volvió a ocupar el puesto de defensor central por el sector izquierdo, posición en la que ya había actuado en la victoria 4-1 sobre el Girona. Con ello, sigue sumando minutos de cara al inicio de la temporada oficial.

Piero Hincapié marcó el único gol del Arsenal

El Arsenal sufrió un complicado primer tiempo y recibió los tres goles antes del descanso.

El primero llegó tras un error de Kepa Arrizabalaga en un tiro de esquina. Posteriormente, Nelson Deossa amplió la ventaja con una destacada acción individual y, poco antes del descanso, Pablo Fornals aprovechó un error en la salida de Kai Havertz para establecer el 3-1.

El descuento del conjunto inglés llegó gracias al ecuatoriano.

Hincapié aprovechó un tiro de esquina ejecutado por el reciente fichaje Christos Tzolis para aparecer sin marca dentro del área y definir con precisión, anotando el 2-1 parcial y firmando su primer gol con la camiseta del Arsenal en esta pretemporada.

El defensor permaneció en cancha hasta la segunda mitad, cuando los sustituyó Gabriel Magalhães.

Arteta sigue apostando por el ecuatoriano

La continuidad de Hincapié en el once inicial refleja la confianza que Arteta ha depositado en el ecuatoriano durante esta etapa de preparación.

El técnico español busca alternativas en la defensa debido a la lesión de William Saliba, quien estaría fuera de las canchas entre cuatro y seis meses, situación que abre la puerta para que Hincapié gane protagonismo en el arranque de la temporada.

Hasta el momento, el tricolor fue titular en los dos amistosos disputados por el Arsenal y continúa consolidándose como una opción importante en la zaga.

¿Qué viene para el Arsenal?

Tras los amistosos frente al Girona y el Real Betis, el Arsenal afrontará dos nuevos compromisos de preparación antes del inicio oficial de la temporada.

Próximos partidos del Arsenal

9 de agosto: Arsenal vs. Borussia Dortmund | 08:00 (hora de Ecuador) | Emirates Stadium (Emirates Cup).

Arsenal vs. Borussia Dortmund | 08:00 (hora de Ecuador) | Emirates Stadium (Emirates Cup). 12 de agosto: Arsenal vs. Como 1907 | 13:30 (hora de Ecuador) | Emirates Stadium.

El estreno oficial de los ‘Gunners’ llegará el 16 de agosto, cuando enfrenten al Manchester City por la Community Shield, en el Millennium Stadium de Cardiff.

Ese encuentro también marcará el inicio de una nueva etapa para el Manchester City, ahora dirigido por Enzo Maresca tras la salida de Pep Guardiola, y podría representar la primera oportunidad para que Piero Hincapié dispute un título con el Arsenal en esta neuva temporada.