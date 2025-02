Los Philadelphia Eagles conquistaron el domingo 9 de febrero el segundo Super Bowl de su historia al aplastar categóricamente a los Kansas City Chiefs por 40-22, en un partido presenciado por Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

Con su asistencia al Super Bowl LIX, Trump se convirtió en el primer mandatario en funciones en acudir a este evento deportivo. Sin embargo, para su “mala suerte”, su equipo no fue el ganador y tuvo que ver a los Eagles celebrar un nuevo título.

La victoria de Filadelfia también trajo a la memoria de los fanáticos de la NFL el encuentro que el equipo tuvo con Trump en 2018, cuando ganaron su primer Super Bowl.

En 2018, varias disciplinas deportivas en Estados Unidos vivieron una ola de protestas contra el racismo. En la NFL, numerosos jugadores, especialmente afrodescendientes, decidieron arrodillarse durante el himno nacional como una forma de manifestarse.

Esta acción no fue bien recibida por Trump, quien en ese entonces también era presidente. Llegó a solicitar a los gerentes generales de los equipos que despidieran a los jugadores que protestaran de esta manera, argumentando que era una falta de respeto para el país.

Ese mismo año, los Philadelphia Eagles llegaron al Super Bowl LII y se enfrentaron a los New England Patriots de Tom Brady, los favoritos para llevarse el título.

Contra todo pronóstico, las Águilas se consagraron campeonas por primera vez en su historia. Sin embargo, su relación con Trump se tensó aún más cuando varios jugadores rechazaron la invitación a la Casa Blanca en protesta por sus declaraciones. Como respuesta, el mandatario canceló la tradicional ceremonia de celebración.

It's been one month since the #Eagles' first Super Bowl victory, which is a great excuse to check out the top photos from the game: https://t.co/5rdYunwpBp #FlyEaglesFly pic.twitter.com/RhSLN0FSKm