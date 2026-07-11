Paolo Maldini es el nuevo director técnico de Italia

Paolo Maldini iniciará una nueva etapa en su exitosa carrera. La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció este sábado la contratación de la histórica leyenda del AC Milan como nuevo director técnico de la selección italiana.

Será la primera experiencia de Maldini en un banquillo, un desafío que asumirá con la misión de liderar el proceso de reconstrucción de la ‘Azzurra’ tras quedarse fuera del Mundial 2026.

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Además, el brasileño Leonardo, exfutbolista campeón del mundo en 1994 y exdirector deportivo del París Saint-Germain, se incorporará al proyecto como asesor deportivo.

El proyecto de Italia hasta el Mundial 2030

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, explicó que Maldini siempre fue su primera opción para encabezar el nuevo proceso de la selección italiana.

“Maldini siempre ha sido mi objetivo. Pensé que era la persona adecuada para dirigir el área técnica de la Federación, un trabajo que no solo involucra a la selección absoluta, sino también a todas las categorías juveniles”, señaló el dirigente.

Malagò también reveló que, durante las conversaciones, Maldini propuso incorporar a Leonardo como asesor debido a la magnitud del proyecto.

“Tenemos un compromiso de cuatro años que debe llevarnos al Mundial de 2030, pasando antes por la Eurocopa”, añadió.

Italia afronta este nuevo ciclo después de una nueva decepción internacional, al quedar eliminada en el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 tras perder en la tanda de penales frente a Bosnia.

Una leyenda del fútbol italiano

Considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos, Paolo Maldini desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan.

Durante 26 temporadas disputó más de 900 partidos oficiales y conquistó 26 títulos, convirtiéndose en uno de los jugadores más exitosos de la historia del club.

Entre sus principales logros destacan:

Siete títulos de la Serie A.

Cinco títulos de la UEFA Champions League.

Cinco Supercopas de Italia.

Cinco Supercopas de Europa.

Dos Copas Intercontinentales.

Un Mundial de Clubes.

Su fidelidad al Milan y su extraordinario nivel futbolístico lo convirtieron en un referente histórico del fútbol mundial.

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Su legado con la selección de Italia

Maldini también dejó una huella imborrable con la selección italiana.

Disputó 125 partidos internacionales, anotó siete goles y es uno de los futbolistas que más veces llevó el brazalete de capitán de la ‘Azzurra’.

Representó a Italia en los Mundiales de 1990, donde terminó en el tercer lugar; Estados Unidos 1994, en el que fue subcampeón tras perder la final ante Brasil; Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Paradójicamente, su carrera internacional concluyó antes de que Italia conquistara el Mundial de Alemania 2006, torneo para el que ya no fue convocado tras haber anunciado su retiro de la selección años antes.