Trobbiani, un apellido con historia en Barcelona SC

Barcelona SC cuenta para el resto de la temporada con un nuevo entrenador que reemplazará al cesado César Farías, de pobre paso por el club. El nuevo DT es Pablo Trobbiani, dueño de un apellido que dejó huella en el equipo guayaquileño.

Barcelona SC se encomienda a Pablo Trobbiani

Barcelona SC terminará el año bajo la dirección técnica de Pablo Trobbiani. El adiestrador nacido en Elche, España, hace 49 años, que toma las riendas del club en el momento más complejo de la temporada.

Su etapa como jugador la vivió entre 1996 y 2007 en Boca Juniors y Talleres de Córdoba de Argentina; Cobreloa de Chile; Castel di Sangro de Italia; Badajoz, San Fernando, Sabadell, Motril y Hellín de España.

En 2009 empezó con su camino como entrenador cumpliendo las funciones de asistente de Marcelo, su padre, que fue campeón del mundo con Argentina en México 1986 y vicecampeón de la Copa Libertadores 1990 con BSC, en Cienciano de Perú.

Luego estuvo con su progenitor e integró otros cuerpos técnicos en el propio equipo peruano, Defensa y Justicia, Cobreloa, River Ecuador (hoy Guayaquil City), la Selección de Argentina sub-20 y el propio Barcelona.

Como entrenador principal, fue requerido por Estudiantes de La Plata sub-20, River Ecuador, Toreros FC (filial de BSC en la Segunda Categoría del Guayas), Liga de Portoviejo, Olmedo, Manta FC, Chacaritas y AD Tarma de Perú.

En este último conjunto estuvo los primeros cuatro meses de este año. Transfermarkt detalla que dirigió 11 juegos en los que ganó dos partidos, empató cuatro y perdió cinco. Su rendimiento fue del 30,3 %.

Trobbiani se estrenará ante Mushuc Runa, un rival que conoce

El debut de Pablo Trobbiani como nuevo entrenador de Barcelona SC será el sábado 15 de agosto, cuando visiten a Mushuc Runa en la provincia del Tungurahua por la fecha 25 de la primera etapa de la Liga Pro.

El año anterior, en la transición de Segundo Castillo a Ismael Rescalvo, fue elegido para dirigir al equipo ante el propio Mushuc Runa por la fecha 17 en el Estadio Olímpico Fernando Guerrero de Riobamba el domingo 22 de junio.

Janner Corozo (3) y Miguel Parrales (2) anotaron los goles en una jornada en donde el conjunto amarillo intentaba enrumbar la inestable campaña local y la pésima Copa Libertadores, donde quedaron eliminados en la fase de grupos en pleno año de su centenario.

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