Óscar Zambrano regresa al Hull City y debutará en la Premier League

El Hull City oficializó este martes 21 de julio el regreso del mediocampista ecuatoriano Óscar Zambrano, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, acompañado de una serie de fotografías en las que el tricolor luce la nueva indumentaria del club inglés.

De esta manera, Zambrano vuelve a la institución en la que inició su aventura por el fútbol europeo y tendrá la oportunidad de disputar la Premier League con los ‘Tigers’.

El regreso de Óscar Zambrano al Hull City

Óscar Zambrano llegó por primera vez al Hull City en agosto de 2024, procedente de Liga de Quito, mediante un préstamo por una temporada con opción de compra, después de destacar con el conjunto albo.

Durante esa campaña disputó ocho partidos en el Championship, marcó un gol y dio una asistencia, ambos en la victoria por 4-1 sobre Cardiff City, además de consolidarse como titular en el equipo.

Sin embargo, su progresión se vio interrumpida tras recibir una suspensión por un resultado positivo en un control antidopaje. Posteriormente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo la sanción a un año.

Su renacer en Eslovenia

Una vez cumplida la suspensión, Zambrano regresó a las canchas en septiembre de 2025 con el Maribor, de Eslovenia, club que comparte propietario con el Hull City.

El ecuatoriano dejó una grata impresión durante su breve paso por el fútbol esloveno, donde disputó siete partidos y anotó dos goles, rendimiento que convenció al club inglés de reincorporarlo a su plantilla.

Como resultado, el Hull City anunció su regreso y le otorgó un contrato de larga duración, vigente hasta 2030, aunque la institución no reveló los detalles económicos de la operación.

Un ecuatoriano más en la Premier League

Con su regreso al Hull City, Óscar Zambrano se convertirá en el ecuatoriano número 19 en integrar la plantilla de un club de la Premier League.

En caso de debutar en el campeonato inglés, será el jugador ecuatoriano número 17 en disputar minutos en la máxima categoría, ya que Giovanny Espinoza y Leonardo Campana formaron parte de clubes ingleses, pero no llegaron a jugar en la Premier League.

Además, Zambrano pasará a integrar el grupo de ecuatorianos activos en el fútbol inglés, junto a Moisés Caicedo(Chelsea), Nilson Angulo (Sunderland) y Piero Hincapié (Arsenal).

La presencia ecuatoriana en la Premier League incluso podría aumentar en los próximos días, ya que Pervis Estupiñán es uno de los nombres que ha sido vinculado con un posible fichaje por el Aston Villa