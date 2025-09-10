Óscar Zambrano volvió a los entrenamientos con Liga de Quito, club en el que se formó y debutó profesionalmente. La ‘U’ compartió imágenes en sus redes sociales del volante ejercitándose en las canchas de Pomasqui, a menos de un mes de que termine la sanción que lo alejó de las canchas durante casi un año.

Zambrano había fichado en agosto de 2024 por el Hull City, de la Championship de Inglaterra, donde alcanzó a disputar ocho partidos oficiales, con un gol y una asistencia. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año fue suspendido tras dar positivo en una prueba antidopaje realizada durante la Recopa Sudamericana 2024, cuando todavía defendía a Liga.

La Conmebol le impuso una sanción de dos años, pero tras una apelación presentada en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el castigo fue reducido a 12 meses, es decir, hasta los primeros días de noviembre de 2024.

Su futuro en Europa

Con la sanción cerca de expirar, Liga de Quito confirmó que el jugador continuará su carrera en Europa. El club llegó a un acuerdo con el NK Maribor, uno de los equipos más tradicionales de Eslovenia, para transferir al mediocampista de 20 años.

“Hemos llegado a un acuerdo con el Club NK Maribor para la transferencia de Óscar Zambrano, manteniendo un porcentaje importante de sus derechos económicos”, señaló LDU en un comunicado difundido el 10 de septiembre.

Por su parte, el Maribor anunció que el ecuatoriano firmó un contrato hasta junio de 2029. Además, se confirmó que se incorporará oficialmente al plantel el próximo 4 de noviembre, una vez cumplida la sanción.

🔊 Comunicado: Óscar Zambrano (ahora sí 🫣) pic.twitter.com/l1sbpDdTD5 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 10, 2025

Carrera de Óscar Zambrano

Formado en las divisiones menores de Liga de Quito, Zambrano debutó en 2022 con 18 años. En esa temporada disputó 17 partidos y marcó su primer gol como profesional. Un año después se consolidó como titular indiscutible. En 2023 jugó 31 partidos y levantó dos títulos, la Liga Pro y la Copa Sudamericana.

Para 2024, antes de su traspaso al Hull City, sumó otros 17 encuentros oficiales con Liga. En total, con la camiseta alba registra 65 partidos, dos goles y dos asistencias.

Con la selección ecuatoriana absoluta llegó a ser convocado en varias ocasiones, aunque no alcanzó a debutar en partidos oficiales.

La llegada al Maribor representa para Zambrano la posibilidad de relanzar su carrera internacional tras un año complicado, y de mostrarse nuevamente en Europa.

