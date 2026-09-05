Nilson Angulo suma otra titularidad con Sunderland en la Premier League

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Nilson Angulo fue titular con el Sunderland en el empate 1-1 ante Brentford por la tercera jornada de la Premier League, este 5 de septiembre de 2026.

El ecuatoriano de 23 años volvió a iniciar un partido y fue sustituido en el minuto 64 por Wilson Isidor, consolidándose entre los habituales del equipo inglés.

Nilson Angulo se consolida como titular del Sunderland

El extremo izquierdo ecuatoriano ha sido titular en los tres primeros partidos del torneo ante Ipswich Town, Fulham y ahora en la visita al Brentford. En todos fue sustituido durante la segunda parte del encuentro, pero es rescatable su presencia desde el inicio.

El Sunderland consiguió un punto después de comenzar perdiendo. Vitaly Janelt adelantó al Brentford en el marcador, pero Enzo Le Fee convirtió un penalti en el tramo final para establecer el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el Sunderland suma cuatro puntos después de tres partidos, producto de una victoria, un empate y una derrota, y se mantiene en la zona media de la clasificación.

El tricolor en Sunderland

Para Angulo, esta temporada representa una etapa importante en su consolidación en Inglaterra. El jugador nacido en Quinindé llegó al Sunderland en 2026 y tiene contrato con el club hasta el 30 de junio de 2030.

Ya lleva un gol. Y gracias a ese tanto incluso compite por un premio.

¿Cuándo vuelve a jugar Nilson Angulo?

El Sunderland tendrá actividad nuevamente el 8 de septiembre, cuando enfrente al Hull City por la EFL Cup.

Después, el conjunto de Angulo regresará a la Premier League el 12 de septiembre para enfrentarse al Arsenal de Piero Hincapié.

Mientras tanto, el Brentford dejó escapar la posibilidad de escalar posiciones y se mantiene quinto. El equipo continúa invicto después de las tres primeras jornadas.

En otro partido de la jornada, el Fulham perdió 2-3 como local ante Crystal Palace y continúa sin sumar puntos después de tres encuentros.