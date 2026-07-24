Nilson Angulo admite la deuda de Ecuador en el Mundial 2026

La eliminación de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 dejó una herida abierta dentro del plantel. Así lo reconoció Nilson Angulo este viernes 24 de julio en Quito, durante un evento de la marca de ropa deportiva de la que es embajador.

Nilson Angulo admite que Ecuador se fue con una deuda

Nilson Angulo reveló que el grupo regresó con un sentimiento de frustración, convencido de que tenían argumentos para avanzar mucho más y ser protagonistas en la Copa del Mundo ganada por la escuadra de España.

Angulo aseguró que en el vestuario, tras la derrota y eliminación ante México en los dieciseisavos de final el pasado martes 30 de junio en el imponente estadio Azteca, se vivió un “ambiente muy tenso y complicado”.

El atacante agregó que la derrota también dejó un “sabor agridulce” porque el compromiso representaba mucho para todo el plantel y estaban convencidos de dar el golpe sobre la mesa eliminando a uno de los tres anfitriones.

“Creo que no nos la merecíamos (perder) porque sabíamos que podíamos dar más dentro del campo de juego (…), pero al ver que perdimos de esa manera es complicado”, enfatizó el actual jugador del Sunderland de la Premier League.

Pese a la forma como se concretó la eliminación, el futbolista destacó el respaldo tras regresar al país. Contó que en distintos lugares fue recibido con cariño y que muchos aficionados le agradecieron el esfuerzo realizado durante el torneo.

El ‘Pepo’ fue uno de los jugadores más destacados de la Tri. Ante Costa de Marfil y Curazao fue utilizado como una pieza de recambio por parte del DT argentino Sebastián Beccacece. Ante Alemania fue titular y anotó uno de los goles de la sonada victoria 2-1.

Frente a México repitió titularidad. Se mantuvo en el terreno de juego hasta los 79 minutos, cuando fue reemplazado por Kendry Páez, cuando la eliminación tricolor era prácticamente un hecho por el pobre desempeño de todo el equipo.

Angulo piensa en el futuro

La página del Mundial quedó atrás para el deportista nacido hace 23 años en Quinindé. En los próximos días regresará a Inglaterra para unirse al Sunderland para afrontar la temporada 2026/27 de la exigente Premier League.

Reconoció que adaptarse a una de las ligas más exigentes del mundo no fue sencillo y que la intensidad de los entrenamientos incluso le provocó una lesión muscular que lo mantuvo fuera de las canchas por 52 días en el último curso.

Nilson Angulo con la Tri

Torneo / Competencia Año Rival Resultado Amistosos 2021 México 3-0 2022 Arabia Saudita 0-0 2022 Japón 0-0 2024 Bolivia 3-1 2025 Estados Unidos 1-1 2025 México 1-1 2025 Canadá 0-0 2025 Nueva Zelanda 2-0 2026 Arabia Saudita 2-1 2026 Guatemala 3-0 Eliminatorias 2025 Brasil 0-0 2025 Perú 0-0 2025 Paraguay 0-0 2025 Argentina 1-0 Copa del Mundo 2026 Costa de Marfil 0-1 2026 Curazao 0-0 2026 Alemania 2-1 2026 México 0-2

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