Mural de El Nacional deja fuera a Antonio Valencia del 11 histórico

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El mural de El Nacional ya tiene a los 11 jugadores elegidos por los hinchas y el resultado dejó una gran sorpresa. Antonio Valencia, una de las figuras más reconocidas surgidas del club y exjugador del Manchester United, no consiguió los votos necesarios para integrar el equipo histórico.

Antonio Valencia está fuera del mural de El Nacional

El Nacional cerró la votación en la que participaron cerca de un centenar de exjugadores. Los aficionados fueron los encargados de escoger a los futbolistas que serán representados en el nuevo mural del complejo de Tumbaco.

Los elegidos fueron Carlos ‘Correcaminos’ Ron, José ‘Flaco’ Paz y Miño, Cléber Chalá, Orlando ‘Nino’ Narváez, Juan Carlos Burbano, Carlos Delgado, Christian Benítez, José Voltaire Villafuerte, Luis Granda, Juan Carlos Garay y Carlos Hans Maldonado.

Mural de El Nacional no tendrá a Antonio Valencia

Antonio Valencia terminó en el puesto 16 de la votación con 391 votos y quedó fuera del grupo seleccionado por los aficionados.

El ‘Expreso Amazónico’ nació futbolísticamente en El Nacional y posteriormente desarrolló una destacada trayectoria internacional, en la que llegó al Manchester United.

Sin embargo, al final de su carrera regresó al fútbol ecuatoriano y se vinculó a Liga de Quito en lugar de volver al cuadro militar. Esa decisión provocó distanciamiento con parte de los aficionados de El Nacional.

Valencia no fue la única figura histórica que quedó fuera. Tampoco ingresaron Ermen Benítez, Fernando Baldeón, Fausto Correa, Vinicio Ron, Ebelio Ordóñez, Wilson Armas, Otilino Tenorio y Giovanni Ibarra, entre tantos otros.

El Nacional atraviesa un momento complicado

La elección del equipo histórico llega mientras El Nacional atraviesa una delicada situación deportiva y se encuentra por confirmar su descenso a la Segunda Categoría de Pichincha.

El club, ganador de 13 campeonatos ecuatorianos, utilizará los resultados de la votación para renovar el mural de su complejo de Tumbaco con los 11 futbolistas escogidos por sus hinchas.