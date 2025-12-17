Moisés Caicedo fue uno de los dos ecuatorianos que tuvo protagonismo y una nominación en los Premios The Best, sin embargo, no fue condecorado. El tricolor estuvo entre los volantes candidatos a formar parte del once ideal de la temporada y quedó fuera a pesar de igualar con Jude Belligham, quien sí fue incluido.

Moisés Caicedo empató, pero su posición fue menor en la votación para el once ideal del The Best

Después de que se entregaran los Premios The Best, las votaciones para determinar a los ganadores se hicieron públicas. A su vez, también se revelaron los puntajes obtenidos por los nominados al once ideal, en el que estuvieron Moisés Caicedo y Willian Pacho.

Dentro de su categoría, donde compartió con otros 21 futbolistas, Caicedo terminó en la quinta posición tras haber obtenido 14 puntos. Pese a que igualó con Jude Bellingham, este último fue tomado en cuenta por la FIFA por encima de él.

Caicedo obtuvo ocho votos de parte de un panel de expertos y seis de parte de los aficionados. A su vez, en Bellingham los resultados de preferencia fueron inversamente proporcionales. Por encima de ambos se ubicaron Cole Palmer, Pedri y Vitinha.

¿Por qué Jude Bellingham sí estuvo y Moisés Caicedo, no? Así funciona la votación

En lo que respecta a la postulación de Moisés Caicedo, el procedimiento tuvo la conformación de dos electorados. Cada grupo tuvo un peso del 50%, repartido equitativamente entre especialistas y aficionados.

Las calificaciones se asignaron según la cantidad de apoyo obtenidos por puesto en el campo. Los nueve primeros lugares correspondieron a los futbolistas con mayor puntaje en las siguientes posiciones: un guardameta, tres defensores, tres mediocampistas y dos atacantes.

Una vez definidos esos nueve nombres y cubiertas dichas posiciones, los dos lugares restantes se otorgaron a los jugadores con mayor acumulado de votos en términos generales. Para que este último dúo integrara el once ideal, debía cumplir con dos requisitos: no compartir posición entre sí ni ser arqueros. Además, el ganador del premio The Best aseguraba automáticamente su presencia en el equipo ideal si no alcanzaba los votos necesarios por su posición.

Bellingham ingresó bajo pese a tener menos puntos en el último criterio de elección

Después de que los nueve jugadores fijos fuesen elegidos, los dos restantes en meterse en el once ideal debieron ser Willian Pacho y Erling Haaland con 17 unidades. Estos fueron los que más puntos sumaron en el total de todos los futbolistas participantes.

Pacho fue incluido, sin embargo, Haaland -que se encontraba en la zona de delanteros- quedó fuera. El jugador que llegó fue Jude Bellingham, el cuarto mejor mediocampista que había sumado 14 puntos, mismos que Moisés Caicedo.

