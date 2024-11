En la previa del partido entre Ecuador y Colombia, Faustino Asprilla, una leyenda de la selección colombiana, criticó a Moisés Caicedo, uno de los líderes de la ‘Tri’ y actualmente uno de los mejores jugadores de la Premier League.

El exdelantero colombiano, que brilló en los años noventa, señaló que, a su juicio, Caicedo no es un jugador extraordinario, sino uno más del montón, a pesar de los constantes elogios que recibe de exjugadores, jugadores actuales y la prensa internacional.

Durante un análisis previo al enfrentamiento entre Colombia y Ecuador en Barranquilla, los panelistas de un programa de ESPN comentaron que Moisés Caicedo regresaría al equipo tras cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas.

Sin embargo, Asprilla opinó que su regreso “no era una gran noticia” y afirmó que “no es un jugador que valga 130 millones, es un jugador normalito“, comentario que no pasó desapercibido.

Para desgracia de la leyenda colombiana, Colombia perdió 0-1 en casa ante Ecuador, con una destacada actuación de Moisés Caicedo, quien comandó el mediocampo y volvió a demostrar que es un jugador de talla mundial. Este desempeño seguramente hizo que Asprilla reconsiderara sus palabras sobre el ecuatoriano.

Moisés Caicedo suma 51 partidos con la Selección de Ecuador, habiendo anotado tres goles. Uno de los goles del volante fue en el empate 1-1 contra Senegal en la Copa del Mundo Catar 2022.

En el partido ante Colombia, Caicedo ocupó el centro del campo junto a Alan Minda, Pedro Vite, Gonzalo Plata y Franco. Su presencia se hizo aún más relevante a partir del minuto 34, cuando Piero Hincapié fue expulsado. Esto obligó a la ‘Tri’ a cambiar su estrategia, renunciando al ataque y concentrando todo el juego en el mediocampo y la defensa.

Caicedo, con su habitual calma e inteligencia para manejar el balón, se convirtió en el eje fundamental sobre el que giró el desempeño del equipo, siendo siempre una opción de pase para sus compañeros.

Aunque su estilo de juego es sereno, la intensidad con la que juega lo ha convertido en uno de los candidatos a ser amonestado. En este partido, Caicedo vio la tarjeta amarilla al minuto 85.

🇪🇨💙 Moisés Caicedo's monster performance vs. Colombia. Was all over the pitch! #ChelseaFC #CFC #Chelsea #LaTri pic.twitter.com/FnDdDXbnPB