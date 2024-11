Aprovechando la tendencia que generó Moisés Caicedo tras su gran actuación con la Selección de Ecuador en la histórica victoria 0-1 contra Colombia, el Chelsea presumió a su mediocampista estrella.

En un post en X (antes Twitter), el club londinense destacó las estadísticas sobresalientes del ecuatoriano en la Premier League, donde se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del torneo.

El Chelsea compartió datos impresionantes sobre el rendimiento de Caicedo, apuntándolo como el mejor volante central de la Premier League.

“Moisés es el único jugador de la Premier esta temporada que completa más de 30 tackles, 500 pases, gana más de 50 duelos y recupera la posesión más de 50 veces”, escribió la cuenta oficial de los ‘Blues’.

Desde la llegada del técnico italiano Enzo Maresca, Caicedo no solo se ha ganado la titularidad, sino que también es uno de los líderes del equipo, a pesar de estar apenas en su segunda temporada con el club.

Moises is the only player in the #PL this season to:



💪 Complete 30+ tackles

💫 Complete 500+ passes

👊 Win 50+ duels

🌟 Win possession 50+ times pic.twitter.com/AM4lUmnJse